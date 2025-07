Karrierje első klubjánál járt Ádám Martin

Bordányban kezdődött Ádám Martin karrierje: a most 30 éves labdarúgó karrierjét a bordányi csapatban kezdte, onnan igazolt a Tisza Volánhoz, majd később a Vasashoz. Most 28-szoros válogatott játékosként visszatért Bordányba, ahol a BSK Focitábor tagjait látogatta meg, és természetesen nem maradhattak el az aláírások, fényképek sem. A forráskúti támadó az utóbbi időben sérüléssel küzdött, ami miatt nem léphetett pályára a Paksi FC-ben. A tolnai klub honlapján azonban elárulta: sérülése már a múlté, és már a csapattal készül a folytatásra.

Ádám Martin bordányi gyerekeket látogatott meg. Fotó: Bordány SK

Ádám Martin újra a csapattal edz

– Már a tavalyi szezonban is voltak gondjaim a térdemmel, és most is jelentkeztek problémák, begyulladt, ami hátráltatott egy ideig. Szerencsére mostanra teljesen panaszmentes vagyok, és múlt hét szerdától már ismét a csapattal edzem. Hál' Istennek eddig elkerültek a komolyabb sérülések, ez volt az első olyan félszezonom, amikor hosszabb időt kellett kihagynom. Nem gond, eddig szinte mindig játékra kész voltam, talán mondhatni, ez már „érett” is. Ezt is el kellett fogadnom, de most már nagyon várom, hogy visszatérhessek a pályára. A sérülésem már a múlté, készen állok – mondta Ádám Martin.

A paksiakra csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében vár mérkőzés a szlovén Maribor ellen, a párharc első felvonását hazai pályán a magyar csapat nyerte 1–0-ra. A visszavágót csütörtökön 20 órától játsszák Szlovéniában.