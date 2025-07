Így áll Ádám Martin visszatérése

Bár két meccset már lejátszott a nemzetközi kupaporondon a Paksi FC, a román kupagyőztes CFR Cluj elleni párharc során nem lépett pályára Ádám Martin. A forráskúti támadó egy térdsérülés miatt kénytelen volt kihagyni a kolozsváriak elleni Európa liga-selejtezőt, ám a tolnaiak számára az elveszített párharc nem jelentette a nemzetközi idényt, hiszen a Konferencialiga-selejtezőjében a szlovén Maribor lesz az ellenfél. A csütörtökön 20 órakor kezdődő találkozó előtt már felkerült a két csapat kerete az UEFA honlapjára, ebben pedig ott volt Ádám Martin neve is. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azonban a Paks vezetőedzője, Bognár György beszélt arról is, milyen állapotban van most a 30 éves támadó.

Ádám Martin ma este még nem léphet pályára. Fotó: Török Attila

Már munkába állhat Ádám Martin

– Ádám Martin eddig nem edzett velünk a térde miatt, ma talán be tud szállni, de az csütörtökre nem jelent semmit. Ott tartunk, hogy el tudja kezdeni a munkát a csapattal – mondta a meccs előtti, szerdai sajtótájékoztatón Bognár György, a Paks vezetőedzője.

Ezáltal tehát a mai meccsen nem léphet pályára a 28-szoros válogatott támadó, a párharc visszavágóját július 31-én, 20 órától rendezik majd Szlovéniában. A mai napon másik két magyar csapat is pályára lép a Konferencialiga-selejtezőjében, a Puskás Akadémia a ciprusi Arisz Lomasszol, míg az ETO FC Győr az örmény Pjunik Jereván vendége lesz, mindkét találkozót 18 órától rendezik.