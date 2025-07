Tovább tart a tízéves átok, Ádám Martin sem tudott ezen segíteni

A Maribor elleni Konferencialiga-selejtező párharc első mérkőzése előtt beszélt arról Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, hogy a csapat támadója, Ádám Martin elkezdte a közös munkát a társakkal. A forráskúti támadó ebben a szezonban még nem léphetett pályára a paksiaknál, térdsérülését követően azonban a múlt héten már a társakkal edzett, de ahogy a szlovén csapat ellen, úgy az NB I. nyitófordulójában megrendezett Paks–ETO meccsen sem volt ott a keretben.

Ádám Martin egyelőre a lelátóról követte a társakat. Fotó: Török Attila

Nemzetközi kupameccsel folytatja Ádám Martin csapata

A találkozó hat gólt hozott, a Rába-partiak háromszor is vezettek, ám minden alkalommal válaszolni tudott a Paks, és végül egy pontot otthon tartott, ezzel tovább tart a szériája, hiszen legutóbb 11 éve, 2014 júliusában tudta legyőzte a Győrt az NB I.-ben.A tolnaiakra csütörtökön 20 órától vár a visszavágó a Maribor ellen, a párharc második meccsét 1–0-ás előnyről várhatja a magyar csapat.

– Már a tavalyi szezonban is voltak gondjaim a térdemmel, és most is jelentkeztek problémák, begyulladt, ami hátráltatott egy ideig. Szerencsére mostanra teljesen panaszmentes vagyok, és múlt hét szerdától már ismét a csapattal edzem. Hál' Istennek eddig elkerültek a komolyabb sérülések, ez volt az első olyan félszezonom, amikor hosszabb időt kellett kihagynom. Nem gond, eddig szinte mindig játékra kész voltam, talán mondhatni, ez már „érett” is. Ezt is el kellett fogadnom, de most már nagyon várom, hogy visszatérhessek a pályára. A sérülésem már a múlté, készen állok – mondta állapotával kapcsolatban a támadó a paksiak honlapján.

Sós Bence góllal tért vissza az NB I.-be

Ami a labdarúgó NB I. további hétvégéjét illeti, Sós Bence góllal debütált új csapatában. A Kazincbarcikában játszó hódmezővásárhelyi játékos a 92. percben szerezte csapata találatát, ám ez nem ért pontot az újonc számára a Puskás Akadémia elleni idegenbeli bajnokin.

Sós Bence góllal tért vissza az NB I.-be. Fotó: Balogh László

A Zalaegerszeg és a Debrecen is 3–3-as döntetlent játszott egymással, a hazaiaknál csereként állt be a szegedi Nagy Zsombor, míg a DVSC-ben kezdőként végigjátszotta a meccset a szegedi Batik Bence. Az Újpest–Diósgyőr (3–1) meccsen a miskolciaknál debütált a hódmezővásárhelyi Kecskés Ákos, míg az MTK Budapest–Ferencváros (1–1) találkozón a hazaiaknál Molnár Ádin kezdőként 86 percet játszott, Horváth Artúr pedig a 76. percben szállt be a kispadról.