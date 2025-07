Tovább tart a tízéves átok, Ádám Martin sem tudott ezen segíteni

A Maribor elleni Konferencialiga-selejtező párharc első mérkőzése előtt beszélt arról Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, hogy a csapat támadója, Ádám Martin elkezdte a közös munkát a társakkal. A forráskúti támadó ebben a szezonban még nem léphetett pályára a paksiaknál, térdsérülését követően azonban a múlt héten már a társakkal edzett, de ahogy a szlovén csapat ellen, úgy az NB I. nyitófordulójában megrendezett Paks–ETO meccsen sem volt ott a keretben.

Ádám Martin egyelőre a lelátóról követte a társakat. Fotó: Török Attila

Nemzetközi kupameccsel folytatja Ádám Martin csapata

A találkozó hat gólt hozott, a Rába-partiak háromszor is vezettek, ám minden alkalommal válaszolni tudott a Paks, és végül egy pontot otthon tartott, ezzel tovább tart a szériája, hiszen legutóbb 11 éve, 2014 júliusában tudta legyőzte a Győrt az NB I.-ben.A tolnaiakra csütörtökön 20 órától vár a visszavágó a Maribor ellen, a párharc második meccsét 1–0-ás előnyről várhatja a magyar csapat.

Sós Bence góllal tért vissza az NB I.-be

Ami a labdarúgó NB I. további hétvégéjét illeti, Sós Bence góllal debütált új csapatában. A Kazincbarcikában játszó hódmezővásárhelyi játékos a 92. percben szerezte csapata találatát, ám ez nem ért pontot az újonc számára a Puskás Akadémia elleni idegenbeli bajnokin.

Sós Bence góllal tért vissza az NB I.-be. Fotó: Balogh László

A Zalaegerszeg és a Debrecen is 3–3-as döntetlent játszott egymással, a hazaiaknál csereként állt be a szegedi Nagy Zsombor, míg a DVSC-ben kezdőként végigjátszotta a meccset a szegedi Batik Bence. Az Újpest–Diósgyőr (3–1) meccsen a miskolciaknál debütált a hódmezővásárhelyi Kecskés Ákos, míg az MTK Budapest–Ferencváros (1–1) találkozón a hazaiaknál Molnár Ádin kezdőként 86 percet játszott, Horváth Artúr pedig a 76. percben szállt be a kispadról.