Klubot váltott a háromszoros BL-győztes mórahalmi kézilabdázó

Sejtelmes átigazolás bejelentésével jelentkezett a Békéscsaba NB I./B-s női kézilabdacsapata szerdán délután, majd este publikálták a hivatalos közleményt is. A szegedi születésű, mórahalmi származású Puhalák Szidónia a liláknál folytatja a játékos-pályafutását a 2025–2026-os szezonban. A 29 éves balszélső háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes a Győri ETO-val, amelyet 2015 és 2021 között erősítette. 2021-ben a szintén első osztályú Siófokba igazolt, 2023 óta viszont már az NB II.-es Borsodi Sport Klubban kézilabdázott.

Átigazolás az NB II.-ből az NB I./B-be. Puhalák Szidónia a Borsod Sport Klubból a Békécsabához szerződött.

Fotó: Bujdos Tibor/MW

– Izgatottan várom ezt az új állomást, jó érzés egy fiatal, lelkes csapathoz csatlakozni – kezdte székfoglalóját a békéscsabaiak közösségi oldalán Puhalák Szidónia. – Hiszek abban, hogy lépésről lépésre lehet igazán előre haladni a pályán és azon kívül is. A megszerzett tapasztalataimmal szeretném segíteni a csapatot, és bízom benne, hogy együtt nemcsak eredményesek, hanem egy igazán jó közösség is lehetünk. Az eddigi pályafutásom során sok szép élményt élhettem meg, és rengeteget tanultam útközben, ezekért nagyon hálás vagyok. Most egy új kihívás vár, amit nagy lelkesedéssel várok. Bízom benne, hogy egy jó hangulatú, támogató közösség tagjaként együtt tudunk fejlődni, segíteni egymást, és közben élvezni is, amit csinálunk, hiszen ez a legfontosabb – nyilatkozta az ötszörös magyar válogatott balszélső.

Átigazolás Békéscsabáról

