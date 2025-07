Jótékony célra ajánlotta fel különleges mezét Bánhidi Bence

További három évre szóló szerződést kötött az OTP Bank-Pick Szegeddel Bánhidi Bence, a bejelentés alkalmával pedig egy különleges mezt is felmutatott a kékek klasszisa. A Pick csapatkapitánya ugyanis a 2028-as feliratú mezzel jelentette be, meghosszabbította szerződését a klubbal. Ilyen Pick-mezből csak egyetlen példány készült, Bánhidi Bence pedig ezt a különleges darabot jótékony célra ajánlotta fel – számolt be róla a klub honlapja. A Pick Szeged csapatkapitánya a ritka, ám nagyon súlyos genetikai eredetű betegséggel, a Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő Kovács Geri gyógykezelését támogatja a mez árverésre bocsátásával. Geri családja hamarosan elindítja az árverést, amelynek teljes bevétele a szegedi kisfiú gyógyulását segíti.

Bánhidi Bence Kovács Geri gyógyulására ajánlotta fel mezét. Fotó: Pickhandball.hu

Az ötéves szegedi kisfiú történetéről lapunk is többször beszámolt, a világ második legdrágább gyógyterápiájára gyűjtő családnál legutóbb egy hónapja jártunk. A Geri gyógyulásához szükséges génterápiás készítmény ára 3,2 millió dollár, azaz 1,3 milliárd forint. Gerit a Korábban Érkeztem Alapítványon keresztül, egy alszámlára utalva lehet támogatni. A 10918001-00000026-89160042-es számlára érkező adományokat teljes egészében Geri megmentésére fordítják.