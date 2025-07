Ma este kezdődik az NB I – mutatjuk, kikért szoríthatunk a vármegyéből

Kereken két hónap elteltével rendeznek ismét meccset a labdarúgó NB I.-ben, ma este ugyanis megkezdődik a honi labdarúgó élvonal 2025–2026-os idénye. A lebonyolítás nem változott az előző évekhez ké­pest, a 12 csapat háromszor találkozik egymással. Összesen hét csapatban találhatunk Csongrád-Csanád vármegyei kötődésű játékost, igaz, tekintettel arra, hogy még bőven tart az átigazolási időszak, ez a szám még változhat a transzferpiac augusztus 31-i zárásáig.

A Csongrád-Csanád vármegyei játékosok közül Batik Bence sérülés után játszhat újra. Fotó: Czinege Melinda

Visszatérő játékosok is vannak a Csongrád-Csanád vármegyeiek között

Az újonc Kazincbarcikában tér vissza az NB I.-be Sós Bence, a hódmezővásárhelyi játékos több mint száz alkalommal lépett pályára már az élvonalban, most a szerb Topolyától érkezett a borsodiakhoz, akiknek nem ígérkezik könnyed feladatnak megragadni az élvonal mezőnyében. A ma esti nyitómeccsen a légiós éveket követően a magyar bajnokságba szintén visszatérő Kecskés Ákos léphet pályára a Diósgyőrben, míg az Újpest keretében továbbra is ott van a fiatal szegedi védő, Babós Levente, aki az előző szezonban a kooperációs szerződés értelmében az NB II.-es BVSC-ben is pályára léphetett.

Szombaton Zalaegerszegen nyitja az évet a Debrecen, amelyben a 31 éves szegedi védő, Batik Bence térhet vissza, miután hosszú ideig sérüléssel bajlódott. A hajdúságiak tájékoztatása szerint Batik teljes értékű munkát végez, és készen áll a szezonrajtra, míg a zalaiaknál ott lehet az a Nagy Zsombor, aki több mint egy évtized után váltott klubot, és távozott az MTK Budapesttől. Ha már a fővárosi kék-fehérek, nem lesz egyszerű dolguk a nyitókörben, hiszen az MTK a címvédő Ferencváros ellen kezdi az idényt, a klubban pedig egyedüliként két vármegyei játékos is futballozik, a szerződését nemrég meghosszabbító Horváth Artúr mellett Molnár Ádin tagja a csapat keretének.

A tegnapi Konferencialiga-­selejtezőt követően (a Maribor elleni párharc első meccsét 1–0-ra nyerte a Paks) egy másik nemzetközi kupainduló, az ETO FC ellen kezd a Paksi FC a bajnokságban, a legutóbbi magyarkupa-győztesben a forráskúti Ádám Martin térdsérülését követően a napokban kezdte el a közös munkát a csapattal.