Leküzdött minden nehézséget és kibírta a hőséget a vb-n Fábián Bettina

Ezúttal semmilyen halasztás nem szólt közbe, így az eredetileg is tervezett időpontban elrajtolt a női 5 km-es verseny a nyíltvízi úszók világbajnokságán, ahol a korai rajt ellenére is rendkívül meleg volt a víz és a páratartalom, és összesen 78-an álltak rajthoz. Az elején a szegedi Fábián Bettina is az élbolyban tempózott, majd féltávnál mintegy 20 másodperces hátrányban az élboly mögött haladt. A bordaközi izomfájdalommal küzdő olimpiai ötödik helyezett ugyan igyekezett felzárkózni, ám ilyen körülmények és előzmények mellett komoly teljesítmény volt, hogy végigbírta a futamot, és végül a mezőny elején, a 11. helyen zárt.

Fábián Bettina a mezőny elején végzett. Fotó: Koszticsák Szilárd

Fábián Bettina: nem sokan csinálták volna végig

– Nehéz verseny volt, mert tényleg nagyon meleg a víz és magas a páratartalom. El sem tudom képzelni, hogy bírták a többiek tíz kilométeren keresztül... Kétszer behoztam a leszakadásomat, ami nagyon sokat kivett belőlem. Egyébként is küzdelmes ez az időszak a sérülésem miatt, minden kartempó, sőt, az elején a levegővétel is fájt az edzéseken. Csoda, hogy itt vagyok és végigúsztam a távot, érződött, hogy az elmúlt két hónapban nem tudtam olyan munkát végezni, mint egyébként szoktam. Nem sokan csinálták volna végig ezt a felkészülést ilyen állapotban – a verseny úgy sikerült, ahogy, de ez van, el kell fogadni – összegzett a versenyt követően Fábián Bettina.

Nyíltvízi úszás, női 5 km:

Moesha Johnson (Ausztrália) 1:02:01.3 óra, 2. Ginevra Taddeucci 1:02:02.3, 3. Kadzsimoto Icsika (Japán) 1:02:28.9, ...7. Mihályvári-Farkas Viktória 1:02:39.4, ...11. Fábián Bettina 1:03:53.5.