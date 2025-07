Az esti információk alapján nincs baktérium, debütálhat a vb-n a szegedi olimpikon

A megengedettnél magasabb baktériumszint miatt többször is elhalasztották a 10 km-es versenyt a nyíltvízi úszók Szingapúrban zajló világbajnokságán. A versenyzők szint az utolsó pillanatokban értesültek arról, milyen eredményt hoztak a legutóbbi tesztek, azaz lesz-e verseny vagy sem: végül szerdán megrendezték a futamokat. Az olimpiai számban elképesztő hőségben és páratartalomban kellett helytállniuk a résztvevőknek, összesen 26 versenyző kényszerült feladni a borzasztóan kemény körülmények miatt – péntekre is várhatóan hasonló időjárás fogadja majd a résztvevőket, így a szegedi Fábián Bettina is ilyen körülmények között kell, hogy helytálljon.

Fábián Bettina számára is elkezdődhet a világbajnokság. Fotó: Koszticsák Szilárd

Sérüléssel bajlódik Fábián Bettina

Az FTC sportolója bordaközi sérülése miatt kénytelen volt változtatni a programján, mivel 6-7 km megtétele után olyan fájdalmat érzett, amely igencsak megnehezíti a versenyzést, így végül nem indult el az 10 km-es távon. A rövidebb távokon viszont rajthoz áll Fábián Bettina, aki az 5 és 3 km mellett a vasárnapi, vegyes váltón is ott lesz a magyar csapattal.

Remélhetőleg a szennyezettséggel a folytatásban nem lesz gond: emlékezetes, hogy a tavalyi olimpián a Szajna kapcsán is hasonló problémák adódtak, végül megrendezték a versenyeket, ám többen, így Fábián Bettina is rosszul lett az ötkarikás játékokat követően.

A szingapúri világbajnokságon magyar idő szerint pénteken hajnal 2-től rendezik az nők 5 km-es versenyét, ahol Fábián Bettina mellett Mihályvári-Farkas Viktória versenyez majd, 4.30-tól pedig a férfiak következnek ezen a távon, majd szombaton jön a 3 km-es verseny, vasárnap pedig a vegyes váltó.