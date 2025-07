Más sztárklubok is kinézték a Liverpool szegedi fiatalját

A tavasz folyamán debütált az angol U16-os válogatottban, gólt is szerzett nemzetközi szinten, most pedig újabb szintlépés előtt áll Farkas Erik. A 15 éves játékos, aki a SZEOL SC-ben kezdte a pályafutását, (nemrégiben nevelőklubját is meglátogatta) az Anfield Watch információi szerint a nyári felkészülés idejére a Liverpool U18-as csapatához csatlakozhat.

Farkas Erik tavasszal az angol korosztályos válogatottban is bemutatkozhatott. Fotó: Mondial Football Montaigu

Farkas Eriket több klub is csábítja

A portál megjegyzi, Erikért több angol klub, így az Arsenal és a Manchester City, valamint a német Borussia Dortmund is érdeklődik, azonban a Liverpool tervei szerint a következő szezonban rendszeresen az U18-asok között pallérozódhatna, a Vörösök ezzel is próbálják hosszú távra magukhoz láncolni a játékost - bár szintén az Anfield Watch ír arról, hogy Erik élvezi a játékot a Liverpoolnál, és nincs szándékában eligazolni.

A fiatal szegedi középpályás nemrég az MLSZ közgyűlésén is szóba került, a szervezet első embere, Csányi Sándor elmondta, a szövetség szeretné, hogy felnőtt szinten a magyar válogatottban játsszon Farkas Erik. Erre egyébként a szabályok szerint megvan a lehetősége, a közelmúltban a Dárdai-fiúk mutattak erre példát, akik játszottak a korosztályos német válogatottakban, ám felnőttként a magyar csapatot erősítik.