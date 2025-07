Helytállt a szerb bronzérmes otthonában a Szeged

Az első közös edzéseket követően már felkészülési mérkőzés várt a KÉSZ-St. Mihály Szegedre, a női labdarúgó NB I.-ben szereplő szegedi csapat a szerb élvonal legutóbbi bronzérmese, a Topolya otthonában lépett pályára először a nyári időszakban. A szegediek kezdték jobban a meccset, és a első félidő nagy részében érvényesült is az akaratk, majd egy szép, távoli lövéssel a vezetést is megszerezték – az egyik nyári érkező, Nadja Djurdjevac volt eredményes. A szegediek bombagólját követően azonban még igen eseménydúsra sikerült az első félidő végjátéka, a Topolya kihagyott egy tizenegyest, majd az erősödő nyomás után ki is egyenlített.

A KÉSZ-St. Mihály Szeged lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését. Fotó: Gémes Sándor

A térfélcserét követően a hazaiak többnyire az alapcsapatukkal játszottak, míg a St. Mihályban több fiatal is szerepet kapott, a Topolya pedig a meccs végére kétgólos különbséget alakított ki, így megnyerte az edzőmeccset.

– Az első félidő negyvenedik percéig nagyszerűen játszottunk, s 1-0-ra vezettünk is. Ezt követően néhány perc rövidzárlat következett, s 1-1-gyel mentünk a szünetre. A második felvonásban a fiatalok szépen helytálltak. Az első edzőmeccs megfelelt az elvárásoknak – mondta a találkozót követően Major László, a St. Mihály vezetőedzője.

A szegediekre a jövő héten két felkészülési mérkőzés is vár, pénteken az NB I. újoncát, a Budaörs csapatát fogadják Tápén, míg vasárnap a szerb bajnok, patinás Crvena Zvezda otthonában játszik felkészülési mérkőzést a St. Mihály.

Női labdarúgó felkészülési mérkőzés

ZFK TSC Topolya–KÉSZ-St. Mihály Szeged 3–1 (1-1)

St. Mihály, I. félidő: Krstovic – Juhász, Sajti, Komlós, Szőke, Gyovai, Szabó D., Simonovic, Djurdjevac, Horváth A., Popovic. II. félidő: Bokros – Papp T., Ónodi, Palotás, Németh P., Bagi, Horváth L., Török L., Nagy L., Baranyi, Barna.

Szegedi gól: N. Djurdjevac