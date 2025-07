Pusztított a vihar a vásárhelyi stadionban, veszélyben a hazai meccsek

Pusztító erejű vihar csapott le egy hete Csongrád-Csanád vármegyére, amely jelentős károkat okozott. Nem úszta meg a hódmezővásárhelyi stadion sem, amelynél több mint 6 millió forintos kár keletkezett. Mint arról a Hódmezővásárhelyi FC a közösségi oldalán beszámolt, a vihar következtében megsemmisültek a kispadok, a fedett csarnok teteje súlyosan megrongálódott, a kár értéke meghaladja a hat millió forintot.

Nagy pusztítást végzett a vihar a Hódmezővásárhelyi FC stadionjában. Fotó: HFC

A klub költségvetése azonban nem engedélyezi azt, hogy önerőből megoldja a károk helyreállítását a vásárhelyi klub, azonban ezek nélkül munkálatok nélkül a hazai rendezésű mérkőzések megrendezése is veszélybe kerülhet. A HFC ezért a szurkolókhoz fordult: mint írták, a legkisebb összeg is hatalmas segítség lehet most számukra, ha pedig valaki anyagilag nem tud segíteni, egy megosztás is sokat jelenthet.

Adománygyűjtést indított a Hódmezővásárhelyi FC

A Hódmezővásárhelyi FC-t a 10400559-00033960-00000009 bankszámlaszámon keresztül lehet támogatni, a közleménybe "Stadion viharkár adomány"-t feltüntetve.

Az NB III. Dél-keleti csoportjában érdekelt csapat jövő vasárnap, július 27-én a Tiszaföldvárt fogadná hazai környezetben a bajnokság első fordulójában.