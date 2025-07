Megtapasztalta az olasz stílust a Juventusnál a szegedi futballkapus

Februárban jelentették be, hogy az olasz Juventusnál folytatja karrierjét Jakab Mátyás. A 16 éves kapus karrierjét a SZEOL SC-ben kezdte, majd a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától 2021-ben került a Budapest Honvédhoz, ahonnan szerződtette őt patinás torinói csapat, és kötött vele 2027-ig szóló szerződést.

Jakab Mátyást februárban igazolta le a legsikeresebb olasz csapat. Fotó: juventus.com

– Mióta a Honvédhoz kerültem, körvonalazódott, hogy számomra az lesz a legjobb, ha külföldre vezet az utam. A CMG menedzserirodával együtt ezen dolgoztunk, hogy amikor betöltöm a tizenhatodik életévemet, akkor összejöjjön egy külföldi folytatás, és szerencsére a Juventus mellett több érdeklődő is volt – idézte fel külföldi szerződésének előzményeit Jakab Mátyás.

A fiatal szegedi kapus korosztályos bajnokcsapat tagja volt a Juventusnál, amelynek színeiben a Real Madrid ellen is pályára léphetett. Bár sérülések is nehezítették a dolgát, de tartalmas félévet zárt.

– Nem nagyobb sérülésekről van szó, bőven voltak meccseim és edzéseim, megtapasztaltam olyan új dolgokat, amelyek nagyon fontosak. Új stílus is volt számomra az olasz futball, pár technikai elemet kellett megtanulnom, és persze más a felfogásuk is. Az olasz csapatok inkább a védekezést helyezik előtérbe, ezt nálunk is lehetett érezni – összegezte az elmúlt félszezont Jakab Mátyás, aki az olasz nyelvvel is egyre jobban boldogul. Kitért rá, egyelőre nem került kapcsolatba az Olaszországban rekordbajnoknak számító felnőttcsapattal, de nem is ez volt a fő cél egyelőre.

Jakab Mátyás hamarosan visszatér Torinóba

A magyar korosztályos válogatottban rendre számítanak a szegedi kapusra, az U17-es válogatott nemrég egy összetartáson készült a rá váró feladatokra, októberben Európa-bajnoki selejtezőket játszanak. Jakab Mátyásra hamarosan a klubjánál is várnak feladatok, hiszen indul a munka a következő szezonra.

– Egy viszonylag hosszú pihenőt kaptunk, augusztus negyedikén kezdjük a felkészülést. Nemrég a korosztályos válogatottnál voltam egy négynapos edzőtáborban, ahol edzőmeccset is játszottunk. Az U17-es csapattal kezdem meg a munkát a Juventusnál, a célom, hogy minél több meccsen lépjek pályára – zárta a Juventus magyar kapusa, Jakab Mátyás.