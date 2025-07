Összetörtek az álmok: Jászapáti Petra súlyos sérülése miatt nem lesz ott az olimpián

Március után újabb súlyos sérülést szenvedett Jászapáti Petra. A Szegedi Korcsolyázó Egylet olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázója márciusban vállműtéten esett át egy versenybalesetet követően, ám visszatért a jégre, és nemrég már a váltóedzéseken is részt vehetett. Most azonban ismét sérülést szenvedett, az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes sportolót egy szárazföldi, sprintedzés közben érte a baj, majd a letaglózó diagnózis: elülső keresztszalag-szakadás.

Súlyos sérülése miatt nem lehet ott a téli olimpián Jászapáti Petra. Fotó: Árvai Károly

Jászapáti Petra: a szívem és az olimpiai álmaim darabokban

– Egy poszt, amiről azt hittem, hogy soha nem kell megírnom… A márciusi vállműtétem után egy cél lebegett a szemem előtt: mielőbbi teljes rehabilitáció és visszatérés a jégre. Rengeteg munka után sikerült teljes értékben visszaállni az edzésekbe és nagyon jó úton haladtam egy sikeresnek ígérkező olimpia felé. Szárazföldi edzésen egy olyan gyakorlat közben, amit már több százszor csináltam elszakadt az elülső keresztszalagom, mely engem, a csapatot és a családomat is letaglózott. Ebből a sérülésből sajnos nem fogok tudni 2026 februárig felépülni, így nagyon nehéz szívvel kellett belátnom, hogy nem indulok a harmadik téli olimpiámon. Valamiért az élet most ezt a kártyát osztotta, erre nem tudtam felkészülni, mert meg se fordult a fejemben, hogy létezik ilyen a paklimban. Eltört a térdem, a szívem és az olimpiai álmaim is darabokban vannak. Sok kérdésem van, amire a válaszok még ismeretlenek. Az elmúlt 12 év alatt, amit válogatott sportolóként töltöttem, ez az első alkalom, hogy nincsenek válaszaim vagy elképzelésem arról, hogy mi következik. Az egyetlen célom jelenleg a műtét és a rehabilitáció sikeressége. Hálás vagyok a férjemnek, a családomnak, a barátaimnak, akik még szorosabban ölelnek egy ilyen lehetetlen helyzetben. Köszönöm a rendkívüli orvosi csapatnak és a szövetségemnek, hogy vigyáznak rám ebben a nagyon nehéz időszakban. Sok szerencsét mindenkinek, különösen a csapattársaimnak, akiknek a leghangosabb szurkolója leszek ebben a szezonban! Kívánom, hogy az álmaitok valóra váljanak – írta közösségi oldalán az eset kapcsán Jászapáti Petra, aki karrierje során két téli olimpián, a 2018-as és a 2022-es ötkarikás játékokon vehetett részt. A 2026-os téli olimpiát 2026. febuár 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzóban.