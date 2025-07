Megvan az utód az edzőváltáson átesett klubnál

A harmadik kispad is gazdát cserélt a vármegyei I. osztály csapatainál a nyári időszak folyamán. Az előző évad végén a Makó FC és a Deszk is azt közölte, új vezetőedzővel vágnak neki a következő szezonnak. A vármegyei kupában legutóbb a döntőig eljutó Maros-partiak irányítását a kispadtól leköszönő Botlik Róberttől Retek Flórián vette át, míg a deszkieknél Kiss Máté érkezett a kispadra, aki a legutóbb a Tiszasziget II.-t irányította. A szigetiek első számú, vármegyei I. osztályban szereplő csapatánál is edzőváltás történt a nyáron, miután Bány Tamás távozott a csapattól, majd az lemúlt időszakban a Kéménygyártó-Mórahalom VSE kispadja is gazdát cserélt, miután a csapatot a tavalyi szezonban irányító Korom Tibor az NB III.-as Tiszaföldvár edzője lett. A homohátiaktól távozó szakember egyébként hamar visszatér ellenfélként Csongrád-Csanád vármegyébe, hiszen új csapatával vasárnap Hódmezővásárhelyen játszik bajnokit az NB III. Dél-keleti csoportjában.

Paksi Péter (balra) a Mórahalom trénereként folytatja. Fotó: Karnok Csaba

Visszatér a vármegyébe a Mórahalom új edzője

A homokháti klub most az utódot is megnevezte, a Mórahalom irányítását Paksi Péter vette át. A szakember legutóbb a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalmánál dolgozott, ezt megelőzően pedig a Kiskundorozsmát irányította. Szombaton 10 órától éppen a két edzőt váltott csapat, a Mórahalom és a Deszk játszik egymással felkészülési mérkőzést előbbi csapat pályaválasztása mellett – ez a két csapat majd a vármegyei I. osztály harmadik fordulójában, augusztus 30-án tétmeccsen is találkozik.