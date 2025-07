A szelet is legyőzték, két szegedi kenus is világbajnok lett

Az első döntős nap eseményeit követően újabb éremcsaták vártak az MVM Szegedi VE fiataljaira a Portugáliában zajló ifjúsági és U23-as gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon. Mielőtt azonban jöttek volna a döntők, még két páros számban várt előfutam a szegedi versenyzőkre. A pénteken egyesben bronzérmet nyert Gyányi Milán párosban Pálfalvi Viktorral negyedik lett, így éppen csak lemaradt az A döntőről, míg az U23-asok C2 500 méteres elődöntjében a győri Rumi Gergővel Molnár Csanád második lett, így várhatja a finálét.

Az MVM Szegedi VE két fiatalja, Marenec-Dózsa Zsombor és Barna Dávid is világbajnok lett szombaton. Fotó: MVM Szegedi VE

Két világbajnoki cím az MVM Szegedi VE versenyzőitől

A nagyon erős jobbos széllel kellett megküzdenie a teljes mezőnynek a döntők során. Barna Dávid Zsombor az egyes pályáról egy óriási csatában az Eb-győztes olasz riválisát, Caporusciót 23 századmásodperccel megelőzte, és világbajnoki címet szerzett!

C1 1000 méteren nemrég Európa-bajnoki címet szerzett Marenec-Dózsa Zsombor, aki most a világbajnokságon is megállíthatatlan volt. Féltávnál egy hajóval vezetett, és ugyan a német Haase kapaszkodott, de végül 13 századmásodperc megmaradt az előnyből, így a vb-címet is megszerezte a szegediek kenusa!

A szegedi klub versenyzői közül C2 200 méteren Molnár Csepke Győre Pannával egy nem túl jó rajtot követően próbált feljönni, végül a hetedik helyen végzett a páros. Az ifi és U23-as vb vasárnapi zárónapján öt A döntőben lesz érdekelt egy-egy szegedi egység.