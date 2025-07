Hat szegedi érem a portugáliai világbajnokság első döntős napján

A szerdai és csütörtöki előfutamokat követően pénteken már érmekért szálltak vízre az MVM Szegedi VE fiataljai a portugáliai ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon. A teljes magyar csapat legjobb egyéni eredményét érte el Gyányi Milán, a szegedi kenus ugyanis C1 500 méteren nagyot csatázva végül harmadik helyen ért célba, így egy év alatt két helyet javított, hiszen tavaly ötödik helyen végzett.

Az MVM Szegedi VE versenyzője, Gyányi Milán érte el a legjobb egyéni magyar eredményt pénteken. Fotó: MKKSZ

Az ifjúsági C2 500 méteres döntőben Paragi Petra ezúttal is ezüstérmes lett: a KSI-s Matkovics Vandával alkotott párosa a táv hajrájában előzte meg a németeket, így ért be a második helyre. A szám U23-as korosztályú döntőjében a szegedi Molnár Csepke szintén ezüstérmet nyert, az MTK-s Győre Pannával a végén két pozíciót is javítottak, és végül a spanyolok mögött másodikként zártak.

C4 500 méteren az ifiknél és az U23-asoknál is ezüstérmes egység tagja volt a szegedi klub egy-egy versenyzője. Az ifjúságiaknál Barna Dávid volt ott a hajóban Péter Zsolt, Pálfalvi Viktor és Vonga Ádám mellett, az egység sikeresen megőrizte a második pozícióját a döntőben, míg az U23-as fináléban Molnár Csanád Rumi Gergővel, Mészáros Milánnal és Mitropoulos Iliász-szal egy hajóban három századmásodperccel előzte meg az oroszokat, és lett ezüstérmes.

Világbajnoki címet szerzett az MVM Szegedi VE kajakosa

U23-as világbajnoka is lett az MVM Szegedi VE-nek, hiszen a férfi kajaknégyes 500 méteres döntőjében a Keller Gergővel felálló magyar egység (Samu Péter, Hidvégi Zalán és Hidvégi Hunor volt még a csapat tagja) magabiztos versenyzéssel nyerte meg a finálét, így szerzett világbajnoki címet.

Szombaton további döntők várnak majd a szegediekre, Gyányi Milán és Molnár Csanád C2 500 méteren előbb középfutamot kell menjen, míg Molnár Csepke Győre Pannával a sprinttávon is döntőzhet. Barna Dávid Zsombor is 200 méteren állhat rajthoz ifi világbajnoki döntőben, akárcsak Marenec-Dózsa Zsombor, aki C1 1000 méteren Európa-bajnoki címét követően szállhat harcba a világbajnoki elsőségért.