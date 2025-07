Minden szegedi érmet szerzett a portugáliai világbajnokságon

A portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezték az ifjúsági és U23-as korosztály számára a gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot. Az MVM Szegedi VE-t nyolcan képviselték az eseményen, és mindannyian éremmel térhettek haza. Világbajnok lett Barna Dávid Zsombor, aki C1 200 méteren az egyes pályáról egy óriási csatában az Eb-győztes olasz riválisát, Caporusciót 23 századmásodperccel megelőzte, és világbajnoki címet szerzett. C1 1000 méteren nemrég Európa-bajnoki címet szerzett Marenec-Dózsa Zsombor, aki most a világbajnokságon is megállíthatatlan volt. Féltávnál egy hajóval vezetett, és ugyan a német Haase kapaszkodott, de végül 13 századmásodperc megmaradt az előnyből, így a vb-címet is megszerezte a szegediek kenusa. Szintén vb-címet szerzett az U23-asok mezőnyében Keller Gergő, aki a férfi kajaknégyes tagjaként győzött 500 méteren, a hajóban Samu Péter, Hidvégi Zalán és Hidvégi Hunor volt ott a szegediek versenyzője mellett.

Az MVM Szegedi VE-ből Marenec-Dózsa Zsombor az Eb után a világbajnokságon is aranyat nyert. Fotó: Magyar Kajak-kenu Szövetség

Az MVM Szegedi VE-ből mindenki érmet szerzett

Paragi Petra két döntőben szerepelhetett a vb-n, az ifik mezőnyében C1 200 méteren negyedik lett, míg Matkovics Vandával (KSI) ezüstérmet szerzett C2 500 méteren. Két érmet szerzett Molnár Csepke, aki C2 500 méteren (Győre Pannával) második lett, míg C4 500 méteren a harmadik helyen ért célba a magyar egységgel. Utóbbi szám férfi mezőnyében ezüstérmes lett Molnár Csanád, míg Barna Dávid az egyesben nyert világbajnoki címe mellett a férfi kenunégyessel második lett 500 méteren. Bronzérmes lett Gyányi Milán, aki C1 500 méteren lett harmadik, míg Kis-Batka Iringó a női kenunégyes tagjaként szerzett egy harmadik helyet az 500 méteres döntőben.

Barna Dávid győzelme

Marenec-Dózsa Zsombor győzelme