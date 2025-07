Eddig minden jól alakul, pénteken már döntők várnak a szegediekre a portugáliai vb-n

Továbbra is remekül alakul a portugáliai ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokság az MVM Szegedi VE versenyzői számára. A nyitónapon elért továbbjutásokat követően csütörtökön is minden szegedi egység kiharcolta a továbbjutást a saját futamában. Gyányi Milán sikerrel vette a C1 500 méteres előfutamot, így készülhet a döntőre, míg párosban Pálfalvi Viktorral második helyen vgeztek, ez pedig középdöntőt jelentett. Akárcsak Molnár Csanádék számára, akik az U23-asok C2 500 méteres előfutamában végeztek szintén másodikként Rumi Gergővel (Győr), így szintén középfutam vár majd rájuk a folytatásban. A hölgyek U23-as mezőnyében Molnár Csepke Györe Pannával (MTK) elért második helyen viszont döntőt jelentett C2 500 méteren, míg Paragi Petra az ifjúságiak között C1 200 méteren futamgyőztesként jutott be a fináléba. A női kenunégyes tagjaként Kis-Batka Iringó is kiharcolta a döntőbe jutást, a négyes (Bernáth Iringó, Hamar Léna és Poszpischil Luca) második helye szintén A döntőt jelentett.

Az MVM Szegedi VE versenyzői közül Molnár Csepke is döntőre készülhet Portugáliában. Fotó: MVM Szegedi VE

Pénteken érmekért csatázhatnak az MVM Szegedi VE fiataljai

Ami a pénteki versenynapot illeti, délután már döntőket rendeznek Montemor-o-Velho-ban. A szegediek közül először Gyányi Milán küzdhet majd érmekért, aki C1 500 méteren döntőzhet pénteken 15 óra után az ifjúságiak mezőnyében, majd nem sokkal később Paragi Petra a KSI-s Matkovics Vandával C2 500 méteren lesz érdekelt a fináléban, majd ugyanebben a számban az U23-asok között Molnár Csepke döntőzik Györe Pannával. Az U23-asoknál a férfi kajaknégyes Keller Gergővel a hajóban is A döntőben lesz érintett, 16.30-tól pedig Molnár Csanád lesz tagja a C4 500 méteren döntős magyar egységnek.