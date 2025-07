Kétszázon is jöhet a vb-döntő a váltóval versenyző vármegyeieknek

A 4×100 méteren elért világbajnoki döntőt, és az új országos csúcsot követően 4×200 méteren is rajthoz állt a magyar női gyorsváltó, amelyben ott volt Pádár Nikolett és Ugrai Panna is. A számban összesen tíz nemzet indult, így egy futamban dőlt el, hogy mely két nemzet nem lesz ott a döntőben. A magyar csapat, amelyben Molnár Dóra volt a nyitóember, majd a Hód Úszó SE-ből Ugrai Panna következett, harmadik emberként a szegedi Pádár Nikolett váltotta őt, majd Ábrahám Minna volt a befutó, 7:54.69-es idejével a negyedik legjobb időt úszta, ezzel magabiztosan jutott be a döntőbe, amelyet magyar idő szerint 14.44-kor rendeznek.

Ugrai Panna és Pádár Nikolett (jobbra) újabb döntőt úszhat a női gyorsváltóval. Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics

Pádár Nikolett: a legjobb pályára kerültünk

– A legjobb pályára kerültünk a döntőben. Ez biztonsági úszás volt, sokkal gyorsabbak leszünk este – mondta a futamot követően Pádár Nikolett. Az esti döntőben a magyar csapat mellett az Egyesült Államok, Ausztrália, Kína, Kanada, Nagy-Britannia, Olaszország és Japán alkotja a döntő mezőnyét, amelyről Dél-Korea és Dél-Afrika maradt le a délelőtti előfutam alapján.

Ami a magyar csapat további csütörtöki eredményeit illeti, Kós Hubert és Kovács Benedek bejutott a középdöntőbe 200 méter háton, Kósra így két úszás vár délután, hiszen 13.23-tól 200 méter vegyesen úszik döntőt.

Vizes vb, úszás, női 4×200 m gyorsváltó, előfutam: 1. Egyesült Államok 7:49.43, ... 4. Magyarország (Molnár Dóra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna) 7:54.69