Nem hétköznapi körülmények között készülnek az úszók a vb-rajtra

Pozitívumból és negatívumból is kijutott a magyar medencés úszócsapatnak a vasárnapi rajt előtt a szingapúri világbajnokságon. A válogatott tagjai ugyanis nem Thaiföldön, hanem a nyíltvízi úszókhoz hasonlóan a Fülöp-szigeteken hangoltak a világbajnokságra, és mint kiderült, ezzel különösen jól jártak, ugyanis a thaiföldi edzőtábor helyszínén készülő Egyesült Államok és Nagy-Britannia úszói ételmérgezéssel küzdöttek a vb-rajt előtti napokban. Szerencsére ez elkerülte a magyar csapatot, így a medencés válogatottal versenyző Pádár Nikolett, Fábián Bettina és Ugrai Panna triót is, míg a csapatban szintén ott van a Hód Úszó SE edzőjével, Máté Hunorral készülő Komoroczy Lora és Szabó Szebasztian.

Az úszó vb rajtja előtt Pádár Nikolett és a magyar úszók egy közönségtalálkozón vettek részt. Fotó: Magyar Úszó Szövetség

Pádár Nikolett is elkezdi a vb-t vasárnap

Közülük hárman is rögtön a vasárnapi nyitónapon medencébe ugranak: a magyar idő szerint hajnal négy órakor kezdődő előfutamokat Fábián Bettina nyitja majd 400 méter gyorson. A nyíltvízi számokat követően az FTC szegedi klasszisa a medencében is rajthoz áll, majd nem sokkal később következik a 100 méter pillangó előfutamában Ugrai Panna. A Hód Úszó SE sportolójára a nyitónapon két szám várt volna, hiszen a női 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is versenyez, Panna végül a 100 pillangót kihagyja azért, hogy a váltóra koncentrálhasson, amelyben ott lesz a szegedi Pádár Nikolett is.

A magyar szövetség egy elképesztő videót töltött fel a közösségi oldalára, miképp zajlanak az edzések. Gyakorlatilag teljes teltház mellett zajlott az egyik gyakorlás, miután a szervezők 600 úszót küldtek be egyszerre az uszodába. Mindenesetre vasárnap már elkezdődnek a versenyek, az előfutamokat, majd a 13 órától kezdődő döntőket az M4 Sport élőben közvetíti.