Egy nagy esélyes kiesett a vb-ről Pádár Nikolett kedvenc számában

A nyíltvízi szakág után hamarosan a medencés versenyek is megkezdődnek a szingapúri világbajnokságon. Az esemény kezdete előtt a női 200 méteres gyorsúszás címvédője, Siobhan Haughey a közösségi médiában bejelentette, hátsérülése miatt visszalép a világbajnokságtól. – Szomorú vagyok, mert kihagyom a lehetőséget, hogy a világ legjobbjai ellen versenyezzek, de most meg kellett hoznom ezt a döntést. Bátor és nehéz elhatározás, de vigyázok a testemre, és inkább türelmesen várok – jelentette be a 27 esztendős, négyszeres olimpiai érmes kiválóság, Hongkong történetének első úszó világbajnoka. A szingapúri úszó világbajnokságon ebben a számban indul majd Pádár Nikolett is.

Pádár Nikolett kedvenc számában a címvédő nem lesz ott a világbajnokságon. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Gyorsúszó számokban versenyez Pádár Nikolett

A BVSC szegedi úszója a 200 gyors mellett 100 gyorson is ott lesz majd a vb mezőnyében. Pádár szűk egy hónapja megdöntötte egyéni legjobbját, a szlovákiai U23-as Európa-bajnokságon holtversenyben lett Eb-győztes Ábrahám Minnával, és ért célba 1:56.03-as idővel. A tavaly év végén klubot váltott Pádár Nikolettre hamarosan újabb kihívás vár majd, hiszen ősztől az Egyesült Államokba utazik, miután Bob Bowmant követve a Texasi Egyetemen folytatja tanulmányait és az úszókarrierjét is.

A szingapúri vb úszószámai július 27-től kezdődnek, a 200 gyors előfutamait július 29-én, míg a döntőt másnap rendezik majd. A világbajnokságra a Hód Úszó SE-ből Ugrai Panna is utazik, aki 100 méter pillangóúszásban versenyez, míg a vásárhelyi klub edzőjével, Máté Hunorral készülő Komoróczy Lora 50 és 100 méter háton ugrik medencébe.