Szűcs Ernő Péter: Nem irreális elvárás, hogy a Pick Szeged BL négyes döntőben játsszon

A 2025–2026-os idényre szóló tervekkel kapcsolatban Michael Apelgren vezetőedző úgy fogalmazott, szeretnék a jól bevált dolgaikat megtartani és továbbhaladni a megkezdett úton. Ami bevált, folytatják, Jim Gottfridsson pedig extra lehetőségeket jelenthet a játékukban.

Egyértelmű célok Apelgrentől

– Folyamatosan fejlődtünk az elmúlt idényben, talán még a bajnokságot is megnyerhettük volna több szerencsével, illetve ha Bánhidi nem sérül meg a bajnoki döntő során. Célkitűzésünkben nincs semmi újdonság, szeretnénk eljutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, valamint minél több trófeát nyerni Magyarországon – jelentette ki a 41 éves svéd tréner.

Szeged vihar sújtotta arcát is megtapasztalta már a Pick Szeged Európa-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes friss igazolása, Jim Gottfridsson. A 33. születésnapját szeptember második ünneplő irányító három hete éppen a Tisza-parti várost fedezte fel, amikor lecsapott az ítéletidő.

Gottfridsson hamar feloldódott

– Rengeteg játékost ismerek a szegedi öltözőből korábbról, mégis kissé idegesen léptem be, de hamar feloldódtam – jegyezte meg Gottfridsson. – Mindenki nagyon kedves volt velem és segített, hogy megtaláljam a helyem a csapatban és a városban. Beilleszkedtem, most már kezdődhet a kemény munka – mondta a játékos, akit már néhány nap alatt is sokan megállítottak Szeged utcáin fotóért és aláírásért, de elmondása szerint elképesztően élvezi ezt, mert azt jelenti, valamit jól csinál és örömet okoz az embereknek.

Végezetül pedig a szurkolóknak is üzent. – Mindent megteszünk majd, hogy elérjük a céljainkat – hangsúlyozta mosolyogva Jim Gottfridsson.

A BL-kezdés már fix

Az már biztos, hogy az OTP Bank-Pick Szeged szeptember 11-én 18.45-től a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock ellen kezd itthon a Bajnokok Ligájában. A bajnoki menetrend viszont még nem végleges, de Michael Apelgren tervei szerint a szeptember 7-i hivatalos rajt előtt játszanak egy-két előrehozott NB I.-es mérkőzést, amely a csapat felkészülését is szolgálja majd a BL-rajtra.