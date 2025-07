Furcsának tűnő átigazolás és új vezetőedző is a Pick Szeged BL-ellenfelénél

Bár már sorozatban tizenegyedik alkalommal nyerte meg legutóbb a francia bajnokságot a Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata, ezen a nyáron egy nagyobb változáson megy át a klub. 2012-ben vásárolta fel a kézilabdacsapatot a PSG futballcsapatának tulajdonosa, a Qatar Sports In­vestments. Innentől határozott céljává vált a fociszurkolók számára jól ismert Nasser Al-Khelaifinek, hogy a honi bajnokság és kupa mellett a Bajnokok Ligájában is felérjen a csúcsra a fővárosi férfi kézilabdacsapat. Sztárok tömkelege alkotta a keretet Didier Dinart-tól Thierry Omeyerig, 2014-ben pedig Nikola Karabatic is hazatért Barcelonából. Franciaországban egyeduralkodóvá váltak, a BL-ben viszont rendre elbuktak. Tizenhárom esztendő alatt mindössze egyszer, a 2016–2017-es idényben jutottak dön­­tőbe, de az észak-macedón Vardar Szkopje egy emlékezetes fináléban akkor is legyőzte őket 24–23-ra. Bronzéremből négyet szereztek az elit sorozatban, míg egyszer a negyedik helyen zárták a kölni négyes döntőt.

Raúl González hét éven át irányította a PSG-t vezetőedzőként.

Fotó: Karnok Csaba

Ezzel elérkeztünk a 2025–2026-os szezonhoz, amelynek egy felfrissített játékoskerettel és szakmai stábbal vág neki a Pick Szeged BL-ellenfele, a PSG. Hét idény után távozott a vezetőedzői posztról Raúl González. A spanyol tréner 2017-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját a Vardarral. Utódja a dán Stefan Madsen lett, aki 2018 és 2024 februára között az Aalborg edzőjeként dolgozott. 2021-ben és 2024-ben egészen a BL-döntőig meneteltek, ahol mindkétszer a Barcelona állította meg őket. Madsen tavasszal az egyiptomi Al Ahlinál dolgozott, amellyel bajnoki címet nyert. Érdekesség, hogy az afrikaiaknál ideiglenesen – az európai szezont követően – játékosa volt az ezen a nyáron Veszprémbe igazoló Ali Zein, valamint a 2018 és 2021 között a Pick Szegedet erősítő Stanislav Kaspárek is. Madsen segítője másodedzőként a frissen visszavonult Henrik Möllgaard lesz, aki 2015 és 2018 között játékosként már megfordult a klubnál.

Távozók

Pontosan egy kezdőcsapatnyi, hét játékos érkezik ezen a nyáron a PSG-hez, de ugyanennyien távoztak is. Utóbbiak listáját erősíti a világklasszis svéd kapus, Andreas Palicka, aki a norvég Kolstadba igazolt. Lehetséges, hogy Raúl González minimális rotációját megunva döntött a váltás mellett a holland irányító, Dani Baijens (Rhein-Neckar Löwen), valamint a spanyol válogatott beálló, Ruben Marchan is. Utóbbi szintén a Bundesligában, a Melsungenben folytatja. Az exszegedi Kent Robin Tönnesen a Flensburghoz szerződött, míg David Balaguer és Léo Plantin a Montpellier-hez, Noa Narcisse a Saranhoz.