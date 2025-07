Mi lehet a célja az idényrajton a vármegyei labdarúgócsapatoknak?

Lezárult a felkészülési időszak az országos bajnokságokban szereplő Csongrád-Csanád vármegyei csapatok számára. A Délmagyarország Sporthang című podcastjének legutóbbi adásában természetesen vármegyénk labdarúgó-csapatainak felkészülési időszaka, keretbeli változásai, valamint a vasárnapi első fordulós mérkőzései játszották a főszerepet.

A Sporthangot is uralták a bajnoki rajt előtti érzések. Fotó: DM

A Szeged-Csanád GA a néhány hete még az NB I.-ben szereplő Kecskemét ellen nyitja a bajnokságot, és a rangadók mellett a két újonc vár rá a szezon kezdeti szakaszában. Lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál arról beszélgettek, hogy jöhet ki ebből az időszakból a csapat, amelynek kerete még bizonyára nincs teljesen kész. Az NB II. mellett a harmadosztályban is nyitófordulót rendeznek vasárnap, az Izabella híd túloldalán az SZVSE nyitja meg az új évadot, míg a Hódmezővásárhelyi FC a számos Csongrád-csanád vármegyei játékossal erősítő Tiszaföldvárt fogadja, a Szeged-Csanád GA II. pedig az egyik legnagyobb bajnokesélyes otthonában rajtol. Az adásban szó esett a vármegyei labdarúgásról is, hiszen kisorsolták a bajnoki menetrendet, és azt is megtippeltük, kik lehetnek versenyben majd a bajnoki címért.

A nyíltvízi úszók borzasztó kemény körülmények között versenyeztek a szingapúri világbajnokságon: minden idők legeredményesebb magyar vb szerepléséből a szegedi Fábián Bettina két éremmel vette ki a részét, miközben jó ideje sérülés is hátráltatja a szegedi klasszist.

