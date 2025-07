Minden eshetőségre igyekezett felkészülni a Szeged-Csanád GA

– Sokat próbálkoztunk ezzel a stílussal, de készülni kell B és C tervvel is. Alkalmaztuk a középső zónában való nyomást, vagy egy mélyebb védelmi vonalat is, bár remélhetőleg ez nem lesz ránk jellemző, de egy mérkőzésen belül szükség lehet rá. Eddig is próbáltunk látványosabb futballt játszani, most legfőképp az eredményességen lesz a hangsúly. Olyan szezont szeretnénk produkálni, amire büszkék lehetünk majd, és ránk is büszke lehet majd a város. Lehet, nem lesz mindig szemet gyönyörködtető futball, de elképzelhető, hogy az a három pont kell majd a szezon végén – zárta Haris Attila.