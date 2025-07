Kiszakadt a gyulai gólzsák a Szeged-Csanád GA II. ellen

427 nap után játszott ismét mérkőzést a harmadosztályban a Szeged-Csanád GA II. Rögtön az egyik lehetséges bajnokaspiráns otthonába látogattak, ahol egy félidő után még döntetlenre álltak. A szegedi származású Zádori duplájával az 56. percben 2–1-re vezettek, az első félidő hosszabbításában Dudás még egyenlített a vendégek részéről.

A második félidőben kíméletlenül kihasználta a kék mezes Gyula a Szeged-Csanád GA II. védelmi megingásait.

Fotó: Bencsik Ádám/MW

A második játékrész derekán kinyílt a gyulai gólzsák. Szentkirályi több kisebb hibát is védett a szegedi kapuban, amit kíméletlenül kihasználtak a hazaiak, miközben Gera Norbertről is bepattant egy labda, majd tizenegyesből állították be a gyulaiak az 5–1-es végeredményt.

Jövő szerdán a szegediek a Dabassal 1–1-es döntetlent játszó Honvéd II.-t fogadják majd.

Gyulai Termál FC–Szeged-Csanád GA II. 5–1 (1–1)

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 1. forduló. Gyula. Vezette: Sveda Marcell (Bense, Kulcsár J.).

Gyula: Kertész – Göblyös, Szabó Cs., Zádori, Szabó P. (Katona, 66.), Zelenyánszki, Czirok, Zabari (Kolarovszki, 83.), Vörös (Máris, 61.), Krajcsó, Trescsula. Edző: Ekker Attila.

Szeged-Csanád GA: Szentkirályi – Lukácsi (Denucz, 86.), Gera B., Nagy Dávid (Mádi Sz., 77.), Budai (Vogyicska, 61.), Gera N., Deák, Árva, Bakó (Ördög, 86.), Dudás, Nagy Dániel. Edző: Bilics Igor.

Gólszerzők: Zádori (27., 56.), Trescsula, (61.), Gera N. (77. – öngól), Máris (81.), ill. Dudás (45+1.).