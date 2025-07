Győztes rangadóval kezdte a szezont a Szeged-Csanád GA

Egy nyári igazolást, Holman Dávidot jelölte a kezdőbe a szezon első mérkőzésén Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője, az NB II. új idényének első meccsén az NB I.-ből kiesett Kecskemétet fogadták a Tisza-partiak. Bő tíz perc után alakult ki az első veszélyesebb lehetőség, Novák Csanád azonban ha kevéssel is, de lemaradt Márkvárt szabadrúgásáról az ötösön. A túloldalon Merényi lövése után akadt először dolga Veszelinovnak, majd Czékus kiugrását követően a kapus mellett is eltette a labdát, de végül a kapu mellett csorgott el a lövése. Főképp a mezőnyben gyűrték egymást a felek, egy-egy jó kiugratás ugyan mindkét oldalon akadt, de gólt nem hozott az első félidő, Holman átlövését ölelte magához a korábban Szegeden is védő Varga Bence a szünet előtt.

Novák Csanád gólja döntötte el a rangadót, győzelemmel kezdett a Szeged-Csanád GA. Fotó: Karnok Csaba

A meccs első szöglete rögtön gólt is eredményezett: Márkvárt sarokrúgását az ötösről fejelte be a mindenkinél magasabbra emelkedő Novák Csanád, 1–0. Pár perccel később Szabó Alex határozatlanságát használta ki a gólszerző, és viharzott el a bal szélen, majd okosan Takács-Földes elé tálalt, akinek gólba tartó lövését végül kivágták a vendégek.

A Szeged védelme végig stabil maradt a második félidőben, minden labdát eltakarított a szegedi hátsó alakzat. A végéhez közeledve egyre paprikásabbá vált a hangulat, amit mi sem bizonyít, mint hogy a két edző is összeszólalkozott. A végén egy büntetőt reklamáltak a vendégek, de maradt az 1–0.

Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője: – Az első félidőben mezőnyfölényben volt a Kecskemét, amelynek nem volt nagy helyzete, de több lehetősége volt. A mi támadójátékunk halovány volt, de jól zártuk le a területeket, kevés helyzetet engedtünk, de ez kevés ahhoz, hogy meccset nyerjünk. A hetvenedik percben volt egy nagy helyzetünk, amivel eldönthettük volna a meccset, de úgy érzem, ellenfelünknek nem volt helyzete a második félidőben. Nem szeretem, ha ennyire mélyek, defenzívek vagyunk, de ennyi volt ma a csapatban. Ez egy maraton, később ez lehet kevés, de ma elég volt, ez a szív és a akarat diadala volt.