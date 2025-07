Ez már tétre megy, hazai környezetben indul a Szeged-Csanád GA idénye

Hazai pályán indítja a 2025–2026-os szezont a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Az immáron Aczél Zoltán vezette Tisza-partiak a nyitófordulóban az előző szezonban még az NB I.-ben szereplő Kecskemétet fogadják a Szent Gellért Fórumban. A szegedieknél a kölcsönjátékosok (Herczeg Botond, Kotula Máté, Varga Balázs) mellett távozott Palincsár Martin, aki a BVSC-ben folytatja, a kapus Takács János Békéscsabára, Könczey Márk pedig a Soroksárhoz szerződött, míg Erdei Carlo és Biben Barnabás új állomáshelye egyelőre nem ismert. Az érkező oldalon Holman Dávid, Asmir Suljic, Miskolczi Domonkos, Sztankó László, Rabatin Richárd, Kalmár Olivér és Halmai Ádám neve szerepel. Hogy közülük mennyien kaphatnak majd szerepet a nyitófordulóban, az kérdéses, mindenesetre az új versenykiírás értelmében már két, legalább 2006-os születésű játékosnak végig a pályán kell lennie az NB II.-es csapatokban. A Szeged-Csanád GA a múlt hétvégén dupla meccsel zárta le a felkészülési időszakot.

A Szeged-Csanád GA hazai környezetben kezdi meg az új szezont. Fotó: Gémes Sándor

Sokat dolgozott a nyáron a Szeged-Csanád GA

– Rögtön egy rangadóval kezdünk. A Kecskemétet ki­mondottan jó csapatnak tartom, tavaly még az első osztályban szerepeltek, és feltett szándékuk azonnal visszajutni. Hazai pályán nem lehet más célunk, mint jól rajtolni. Nagyon sokat számít a következő félszezonra nézve, hogyan startolunk: egy jó rajt messzire repítheti a csapatot, egy rossz pedig olyan feszültségeket hozhat, ami nem hiányzik. Sokat dolgoztunk a nyáron, nagyon remélem, hogy ezt a pályán is meg tudjuk mutatni. Hiszek a játékosokban, jól melóztak a felkészülés során. Nagyon várnám a szurkolók támogatását, hiszen értük van a futball – mondta a klub honlapján a mérkőzést megelőzően Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A kiesést követően a Kecskemét kerete is alaposan átformálódott, távozott többek között a csapattól a kisteleki középpályás, Zsótér Donát is, a vezetőedző, Gera Zoltán viszont ma­­radt a KTE élén, ahogyan a csapat szegedi csapatkapitánya, Vágó Levente szintén a Kecskemétben játszik az új idényben is.