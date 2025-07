Egyre közelebb a nagy port kavart transzer? Pályára lépett a Szeged-Csanád GA-ban a korábbi kiszemelt

A felkészülés finisébe fordult a Szeged-Csanád GA, amely jövő vasárnap már bajnoki mérkőzést játszik az NB II.-ben: a szegediek első ellenfele a Kecskemét lesz a Szent Gellért Fórumban. A nyári időszak során eddig hat labdarúgó érkezését jelentette be a Tisza-parti csapat, amelyhez Holman Dávid, Asmir Suljic, Sztankó László, Kalmár Olivér, Miskolczi Domonkos és Rabatin Richárd érkezett. A Tiszakécske és a Soroksár elleni mérkőzéseken viszont pályára lépett a csapatban Szőr Levente is. A 24 éves középpályás leigazolása még májusban merült fel először a szegedi klubnál, ám akkor az NB II. előző kiírásában bajnoki címet szerzett Kisvárda is reagált játékosuk esetleges távozására.

Szőr Levente (70) a Szeged-Csanád GA-ba tart. Fotó: Kovács Péter

A Szeged-Csanád GA-ra hamarosan bajnoki vár

– Szőr Levente természetesen távozhat, abban az esetben, ha a Szeged kifizeti a klubunk által meghatározott kivásárlási árat. Hozzáteszem, ennyi közösen eltöltött év után azért elvártuk volna a játékosunktól, hogy személyesen közölje velünk a döntését. Természetesen Szőr Leventét tájékoztattuk a helyzetről, és arról, hogy milyen feltételek mentén távozhat Kisvárdáról – nyilatkozta akkor az ügy kapcsán Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója.

Az átigazolás egyelőre egyik oldalról sem megerősített, és az MLSZ adatbankjában is még kisvárdai labdarúgóként van feltüntetve a középpályás. A Szeged-Csanád GA-val korábban hírbe hozott labdarúgók közül Hidi Patrik sorsa eldőlt, aki végül nem a szegediekhez igazol.