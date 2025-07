A szentesi parafekvenyomó csúcsdöntését csak a bírók akadályozták meg

– A georgiai világkupa után megbeszéltük az edzőmmel, hogy az 54 helyett az 59 kilogrammosok súlycsoportjában indulok a jövőben. Ennek az az oka, hogy egy ideje stagnál a teljesítményem, 145–150 kilogramm között nyomok folyamatosan. Erősítésre, izomépítésre van szükségem, híznom kell picit, magamra szedni két–három kiló izmot. Ezen az úton volt az első állomás az írországi verseny, amelyet a kategóriámban meg is nyertem – engedett betekintést a részletekbe Sztanó György szentesi parafekvenyomó.

Sztanó György szentesi parafekvenyomó a súlycsoport aranyérmével Dublinban.

Fotó: Faragó Péter

Az 59 kilósok között négyen indultak. Pályafutása legnagyobb kezdő súlyával, 145 kilogrammal rögtön sikeresen elbánt Sztanó, ezután viszont a 151-gyel a bírók szerint kétszer sem sikerült.

– Vártam már nagyon ezt a versenyt, mert Írország és Dublin mindig is vonzott, valamint kíváncsi voltam, hogy a georgiai világkupa után egy súlycsoporttal feljebb most miként teljesítek. Az első nyomásomat mindhárom bíró sikeresnek ítélte meg, a másodikat és a harmadikat viszont ketten nem. Azt mondták, a nyomással volt probléma. Amennyiben sikerült volna szabályosan kinyomni a 151-et, akkor abszolútban is dobogóra állhattam volna, valamint új országos csúcsnak örülhettem volna – mesélte a 28 éves szentesi parafekvenyomó.

Nem szomorkodik a szentesi parafekvenyomó

Az új országos csúcs még várat magára, de Sztanó György nem búslakodik. Karrierje legnagyobb kezdő súlyával indított Dublinban, emiatt pedig bizakodó a jövőre nézve, elégedetten tért haza Írországból.

Most egy hosszabb felkészülési időszak jön a pályafutásában. Legközelebb az egyiptomi fővárosban, Kairóban vár majd rá verseny, rögtön egy világbajnokság októberben. Ezen a 155 kiló kinyomása a célja, ugyanis szeretne az első tízben végezni az 59 kilósok súlycsoportjában.

Addig sem pihen, rendszeresen edz majd Csongrádon, valamint augusztusban is lesznek közös edzései a válogatottal. Szeptemberben pedig egy négynapos edzőtábort is beiktatnak a tatai olimpiai edzőközpontban.