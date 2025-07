Huszonöt év után búcsúzott a játéktól a szegedi NB I.-es labdarúgó

Hosszú kálvária után lezárta pályafutását Szil Tünde: a szegedi labdarúgó az elmúlt időszakban térdsérüléssel bajlódott, majd a szezon végeztével úgy döntött, felhagy az aktív játékkal.

Szil Tünde több mint 200 alkalommal léphetett pályára az NB I.-ben. Fotó: Unger Tamás

– Már egészen jól vagyok. A profi sporttól ugyan visszavonultam, de ugyanolyan komolyan veszem a rehabilitációt. Tavaly, a Puskás Akadémia ellen sérültem meg egy földre érkezéskor. Elsőre azt mondták, nem kell műteni, majd az volt a tervem, a téli felkészülés közepén csatlakozok a csapathoz. A második labdás edzésen újra megsérült a térdem, ott már éreztem, hogy biztosan elszakadt, és ebből műtét lesz. Április közepén dr. Papp Eszter megoperált, majd a gyógytornát Szegeden, Hódi Zsuzsannánál kezdtem meg, mindkettejüknek ezúton is köszönöm, amit értem tettek! Nehéz volt meghoznom a döntést, hat éves korom óta focizom, nagyon furcsa jelenleg, hogy nem egy felkészülés közepén vagyok. Heti hat-hét edzést megcsinálok, most már egészen sokat bír a térdem, lassan elkezdhetem a kocogást. Eddig is egyéni vállalkozóként dolgoztam a futball mellett, most főállásban folytatom. Persze, hiányzik a labdarúgás, tavaly télen megszereztem az UEFA C licencet, nem zárkózom el attól, hogy edzőként folytassam – mondta lapunknak döntése kapcsán Szil Tünde.

Szil Tünde még hagyott kiskaput

Karrierjét a szombathelyi Viktória játékosaként fejezte be, ahová 2020-ban igazolt, előtte a Tisza Volánban, majd a Szegedi AK-ban és a St. Mihályban játszott.

– Sokszor arra húz a szívem, hogy ez még nem is az utolsó pályára lépésem volt profi szinten. Tíz százaléknyi kiskaput meghagyok magamnak, attól függően, milyen állapotban leszek jövő áprilisban, hiszen egy ilyen sérülésből egy év a felépülési idő. A következő szezonra terveztem a visszavonulásomat, de összességében nagyon szép pályafutás van mögöttem, több mint 200 NB I.-es meccsel. Az egyetlen hiány, hogy nem mutatkozhattam be a felnőtt válogatottban, ez kicsiként nagy álmom volt, ám sajnos nem adatott meg, ám ettől függetlenül büszke vagyok a karrieremre – zárta Szil Tünde.