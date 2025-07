Visszatér a korábbi légiós az SZTE-Szedeákhoz

Ismerős arcot köszönthetnek majd az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatának szurkolói a következő szezonban. A klub ugyanis közölte, megállapodott Josh Fortune-el. A 30 éves amerikai játékos nyolc évvel ezelőtt, a 2017-18-as idényben játszott már az SZTE-Szedeákban, akkor első európai idényében 16 pontos átlagot produkált, és 37.5%-al dobta a hárompontosokat. A hátvéd poszton bevethető Fortune azóta dán, lengyel, ukrán, valamint legutóbb egy grúz csapatban is játszott, ám a BC Kutaisitól családi okok miatt a szezon vége előtt távozott. A klub bejelentése kitért arra is, Fortune augusztus közepén érkezik majd Szegedre, és egyhónapos próbajátékot követően válhat véglegessé a szerződése.

Josh Fortune nyolc éve már játszott az SZTE-Szedeákban. Fotó: hunbasket.hu

Egy légióst már bejelentett az SZTE-Szedeák

Az SZTE-Szedeák a magyar magját már korábban bejelentette, Kerpel-Fronius Gáspár az NKA Universitas Pécstől tér vissza a szegediekhez, míg a tavalyi csapatból Cseh Botond (a 19 éves kosaras továbbra is ott van a világbajnoki előselejtezőkre készülő magyar felnőtt válogatott keretében), Anda Dávid, Zsíros Péter és Polányi Kristóf is élő szerződéssel rendelkezik a következő szezont illetően. A szegedi klub nemrég az első légiósát is bejelentette, a szerb Djordje Drenovac a DEAC-tól érkezett az SZTE-Szedeákhoz, a 32 éves kiscsatár kétéves szerződést írt alá a szegediekkel.