Házi gólkirályát veszítette az SZVSE

Az SZVSE és a Hódmezővásárhelyi FC is idegenbeli felkészülési meccsel hangolt a jövő hétvégi bajnoki rajtra. A két NB III.-as klub egyaránt egy vármegyei I. osztályban szereplő csapat otthonában lépett pályára: a szegediek a Sándorfalva vendégeként nyertek, miután a második félidőben megfordították a meccset. A Hódmezővásárhelyi FC Makón lépett pályára, és a hazaiak egyenlítését követően a meccs utolsó negyedében döntötte el a találkozót. Július 27-én már bajnoki vár a harmadosztályú csapatokra, az SZVSE a Vasas II.-t fogadja 16 órától a nyitófordulóban, míg a HFC a Tiszaföldvárral játszik majd 17.30-tól, a Szeged-Csanád GA II. pedig ugyanebben az időpontban lép pályára a Gyulai Termál FC otthonában az NB III. Dél-keleti csoport első fordulójában.

Orovecz Ádám távozott az SZVSE-től. Fotó: Gémes Sándor

Távozó az SZVSE-től

Az SZVSE-vel kapcsolatos további hír, hogy egy év elteltével távozott a csapattól Orovecz Ádám. A 27 éves középpályás az előző szezonban nyolcszor volt eredményes, ezzel a Vasutasok legeredményesebb játékosa volt. Szerdán szintén az NB III. Dél-keleti csoportjában érdekelt Tiszaföldvárban lépett pályára, és gólt is szerzett a Mohács elleni felkészülési mérkőzésen, majd a klub később közösségi oldalán közölte, hogy meg is állapodtak Orovecz-cel a közös folytatásról. Az SZVSE középpályása mellett szintén gólt szerzett szerdán Pataki Zoltán, aki az előző idényben a Szeged-Csanád GA II.-ben futballozott, valamint a Hódmezővásárhelyi FC támadója, Mahler Gergő is betalált, az ő sorsukról egyelőre hivatalos bejelentés nem történt. A Tiszaföldvár a közelmúltban nevezte ki vezetőedzőnek azt a Korom Tibort, aki a tavalyi szezonban a vármegyei I. osztályban szereplő Mórahalmot irányította. Az már ismert, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csapatnál folytatja Szalontai Bálint, Burai Artúr és Berta Martin, akik a Szeged-Csanád GA-ból igazoltak Tiszaföldvárra, valamint követi korábbi edzőjét Mórahalomról Nagy Sándor is.

Eredmények, felkészülési mérkőzések

Sándorfalva-SZVSE 1–3 (1-0)

Gólszerzők: Juhász, ill. Amariutei, Lévai, Bóta.

Makó FC-Hódmezővásárhelyi FC 1–3 (0-1)

Gólszerzők: Isaszegi, ill. Ilyés T., Tóth P., Sipos G.