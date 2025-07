Atlétika 11 órája

Dupla sikert zsebeltek be a szegedi atléták, nemzetközi kihívások előtt állnak

Több versenyen is érmesek lettek. Korosztályos, valamint felnőtt versenyeken is remek eredményeket értek el az SZVSE atlétái, míg az U23-as Európa-bajnokságon is lesz szegedi érdekeltség.

Két bajnoki címet szereztek az SZVSE dobóatlétái a harmadik alkalommal megrendezett Hevesi Városi dobó kupán. Súlylökésben a két, madridi felnőtt csapat Európa-bajnokságot is megjárt atléta győzött, a férfiaknál Fekete István első kísérletre 18 méter fölé (18,04 méter) jutott, ezzel pedig meg is nyerte a viadalt. A hölgyeknél Beregszászi Renáta 16.45 méterig jutott, ezel magabiztos sikert aratott, míg csapattársa, Szanda-Nagy Mirtill az ötödik helyen zárt 12.08 méterrel. A férfi ifjúságiak súlylökő versenyében is érmes lett az SZVSE egy atlétája, Mihály Levente 16,98 méteres eredményével második helyen végzett. Az SZVSE atlétája, Dobó Zsombor is képviselheti Magyarországot a kaposvári nemzetközi versenyen. Fotó: SZVSE atlétika Válogatott viadalon szerepelhetnek az SZVSE atlétái A elmúlt napokban további versenyeken vettek részt a Vasutasok. Két korosztály számára rendeztek országos bajnokságot Szolnokon, ahol az SZVSE atlétái négy érmet is szereztek. Az U20-as férfiak diszkoszvető versenyében Dobó Zsombor egy 60 méter fölötti eredménnyel (60,84 méter) győzött, valamint a korosztály női súlylökő versenyben Szanda-Nagy Mirtill szerzett aranyérmet – ezzel a két szegedi atléta kivívta a jogot az idei U20-as válogatott viadalon való szerepléshez, amelyet Kaposváron rendezek majd. Szanda-Nagy Mirtill diszkoszban egyéni legjobbját megdöntve lett harmadik, míg az U23-asok női 1500 méteres síkfutásában Imre Petra lett második. Kezdődik az Eb Csütörtökön a norvégiai Bergenben elkezdődik az idei U23-as atlétikai Európa-bajnokság, amelyen 400 méteren indul a szegedi Kovács Árpád. A gödöllői színekben versenyző atléta immáron 46 másodperc alatti idővel rendelkezve vághat neki a kontinensviadalnak, és rögtön az esemény nyitónapján versenyez is, július 17-én 11.15-től rendezik a 400 méter előfutamát, majd másnap délután jöhet az elődöntő.



