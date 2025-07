Még a rajt előtt is alakult az NB III.-as csapatok kerete

Újoncként a hatodik helyen végzett az előző szezonban az NB III.-ban az SZVSE, amelyre alaposan bekezd az idény elején. Vasárnap 16 órától (a korábbi kezdés a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es meccse miatt van) a legutóbbi negyedik Vasas II.-t fogadják a Vasutasok, akiknek keretéből Szüts Szilárd, Kalapács Marcell és Ottlik Máté a Dorozsmához távozott, Fodor Ádám Domaszékre, Vas Balázs pedig Budaörsre igazolt. A korábbi szegedi gólvágó, Amariutei Sorin-Ionut visszatérése mellett három fiatal (Simon Marcell, Lajter Szilárd és Tóth Dániel) a Szeged-Csanád GA-tól érkezett, mellettük Doszkocs Szabolcs a Kecskeméttől, míg a 16 éves kapus, Pojendán Márk a Grosics Akadémiától érkezett.

Az SZVSE és a Hódmezővásárhelyi FC egyaránt hazai pályán kezdi a szezont vasárnap. Fotó: Gémes Sándor

Sérülések nehezítik az SZVSE dolgát

– Jól kezdődött a felkészülési időszakunk, próbálgattunk új dolgokat is, ám a sérülések és hiányzások megnehezítették a dolgunkat. Kormányos Kolos másodjára is megsérült, Benyó Imre is kidőlt, míg Lévai Norbertre műtét vár. A felkészülés vége nem sikerült jól, az utolsó két-három hétben nem tudtunk olyan munkát végezni, mint szerettünk volna. Tavalyról tudjuk, a rajt mennyire fontos. Az előző szezonban mindkétszer kikaptunk a Vasas II.-től, de talán pozitív, hogy a szezon korai szakaszában találkozunk velük – mondta Kelemen Balázs, az SZVSE edzője.

Átalakult csapatok találkoznak Vásárhelyen

Jelentős átalakulás zajlott le a Hódmezővásárhelyi FC-nél, amely vasárnap 17.30-tól azt a Tiszaföldvárt fogadja, amely teljesen kicserélődött a nyáron, és főképp Csongrád-Csanád vármegyei játékosok alkotják keretét. Povázsai Zsolt és Mahler Gergő már ellenfélként lép pályára a vásárhelyi pályán, míg a korábban bejelentett igazolások mellett a Füzesabonytól Hajnal Gergely, Lőrincz László és Wolland Gergő a Szeged-Csanád GA-tól, a 17 éves Di Mundo Antonio Zsolt pedig a DVSC akadémiájától érkezett Vásárhelyre. A HFC utolsó tervezett felkészülési meccse elmaradt a Tiszasziget ellen.

– Egy, de inkább két meccs mindenképpen hiányzik a formálódó csapatnak, de majd a bajnokság közben utolérjük magunkat. A mag megmaradt, a hat meccsen pedig huszonnégy gólt szereztünk, kezd megvalósulni az a támadójáték, amit szeretnénk látni – mondta Szűcs Róbert, a Hódmezővásárhelyi FC edzője.