Újabb kispad talált gazdát a vármegyei I. osztályban

A negyedik vármegyei I. osztályú csapatnál is megvan az utód személye a kispadon. A bajnokság csapatai közül korábban a Deszk, a Makó és a Mórahalom is edzőváltáson esett át a nyáron, a Tiszaszigetnél pedig az előző évad végeztével dőlt el, hogy távozik a csapat éléről Bány Tamás. Mostanra az utódja is meglett, a tiszaszigeti csapat irányítását Nyerges Dániel vette át, aki korábban Balástyán, majd a DAFC Szegednél és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utánpótlásában dolgozott.

Új csapatot láthatnak majd a Tiszasziget szurkolói. Fotó: Karnok Csaba

Változott a Tiszasziget kerete

Az elmúlt években többször is a dobogón végző csapat keretében is jelentős változások történtek a nyár során. Távozott a Tiszaszigettől Dancsok Dániel (Sándorfalva), Vörös Levente (Deszk), Szabó László és Varga Zénó (Algyő), Tóth József és Nagy Attila (Hódmezővásárhelyi TUS), és Tóth István is, aki a Szentesi Kinizsinél folytatja karrierjét. Ami az érkezőket illeti, Bánóczki Dániel Sándorfalváról tért vissza, Patai Balázs legutóbb Algyőn játszott, Pintér Bence a DAFC Szegedtől, Duray Péter és Patkós Roland pedig Hódmezővásárhelyről érkezett, és Boruzs Ábel is csatlakozott a szigetiekhez.

A Tiszasziget a hétvégén a SZEOL SC-FK Szeged ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd az augusztus 16-i bajnoki rajton ahhoz a Mórahalomhoz látogat, amely szintén edzőt váltott a nyár folyamán, a csapatot Paksi Péter irányítja.