Három szegedi vízilabdázó lesz ott az Universiadén

Pénteken már csoportmérkőzés vár a magyarokra az Egyesült Államok ellen. Az Universiade-válogatott Horváth János irányításával készült Budapesten a tornára. 2023-ban a kínai Csengduban szintén az ő edzősége alatt ezüstéremmel zártunk, miután a döntőben 13–11-re kikaptunk az olasz nemzeti csapattól.

Bóbis Botond 2025-ben is ott van az Universiade-válogatott keretében.

Fotó: Karnok Csaba

Ahogyan 2023-ban, úgy 2025-ben is tagja az Universiade-válogatottnak a Szegedi Vízilabda Egylet két húzóembere, a kapus Danka Benedek, valamint a kapás hátsó Bóbis Botond. Most Németországban pedig ott lesz Lakatos Soma is, aki szegedi születésű és a Tisza-parti klub saját nevelésű játékosa, 2023 nyara óta viszont már a Vasast erősíti.

Pénteken 16.15-kor az Egyesült Államok ellen kezdenek a magyarok Duisburgban, szombaton 14.30-tól Új-Zéland ellen folytatják, míg hétfőn 16.15-től a házigazdával szemben zárják a csoportkört. Horváth János szövetségi vezetőedző a vlv-nek a torna megnyerését tűzte célul. A legnagyobb riválisként a georgiaiakat és az amerikaiakat említette a szakember.

Az Universiadén részt vesz a magyar női válogatott is, amelynek tagja a hódmezővásárhelyi születésű Kudella Panna. Ő Olaszországban légióskodik, ezen a nyáron a Rapallóból a SIS Rómába igazolt. Számukra már csütörtökön elkezdődik a torna 16.15-től Törökország ellen. Szombaton ugyanebben az időpontban a házigazdák lesznek Kudelláék ellenfelei, vasárnap 18 órától pedig Ausztrália ellen játsszák az utolsó csoportmeccset.

A magyar férfi Universiade-válogatott játékoskerete:

Kapus: Danka Benedek (Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell). Mezőnyjátékosok: Farkas Domonkos (Honvéd), Lakatos Soma (Vasas), Nyíri Balázs (Miskolc), Kevi Bendegúz (Honvéd), Gábor Lőrinc (Vasas), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Dala Döme (Vasas), Szalai Péter (OSC), Baksa Benedek (OSC), Bóbis Botond (Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell), Ekler Bendegúz (Honvéd), Pető Ádám (KSI). Szövetségi vezetőedző: Horváth János.