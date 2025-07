Döntőt úszhat a váltóval Ugrai Panna és Pádár Nikolett

A nyíltvízi úszó versenyeket követően vasárnap a medencés számokban is elkezdődött a szingapúri világbajnokság. Az úszó vb első napon több vármegyei úszónak, így Pádár Nikolettnek, Ugrai Pannának és Fábián Bettinának is szurkolhattunk: az FTC szegedi úszója két bronzérmet nyert nyíltvízen úgy, hogy egy régóta húzódó sérülés hátráltatja. A 20 éves magyar egy futamban úszhatott 400 méter gyorson az amerikaiak legendájával, a kilencszeres olimpiai bajnok Katie Ledeckyvel, végül 4:14.31 perces idővel a 20. helyen búcsúzott. Érdekesség, hogy a futamból végül kizárták a címvédő új-zélandi Erika Fairweathert.

Fábián Bettina a medencében is elindult a szingapúri úszó vb-n. Fotó: Illyés Tibor

– Nagyon erős volt az iram, a kilencesről nem nagyon láttam a többieket, csak a mellettem lévő francia lányt, de ő is a végén végzett. Nem szokásosak azok a hetek, amelyeken túl vagyok, örülök, hogy végül elindultam a medencés vébén. Tapasztalatot kell szerezzem, nyíltvízen sokkal tapasztaltabb vagyok, mint medencében. Nem vagyok csalódott, mert amiért jöttem, az megvan, egyfajta örömúszás volt. Természetesen mindent beleadtam, az ájulás határán voltam, miután kiszálltam, de ebben ennyi volt ma. Rengeteg biztató szót kaptam az emberektől, ez sok erőt adott nekem is, a világbajnokság előtt pár hónapig robot-üzemmódban voltam. Rmélem, a jövőben még ennél szebb eredményeket is elérek – mondta a futamot követően Fábián Bettina.

Délután jönnek az első döntők az úszó vb-n

Az első versenynap délelőtti programja a 4×100 méteres gyorsváltók küzdelmeivel zárult, a nőknél a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra, Ábrahám Minna összeállítású magyar csapat 3:37.04 perces idővel éppen a nyolcadik helyen bejutott a közép-európai idő szerint 14.18 órakor kezdődő fináléba.

– Ebben nagyon sok maradt, nekem nagyon reggeli úszás volt, délután robbantok egyet – mondta a helyszínen Pádár Nikolett, a csapat szegedi úszója.

Ugrai Panna eredetileg 100 pillangón is indult volna a nyitónapon, a Hód Úszó SE sportolója azonban végül kihagyta az egyéni számot a váltóval való minél jobb szereplés érdekében.