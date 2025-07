Megvan a menetrend, mutatjuk, milyen meccsekkel rajtolnak a vármegyei bajnokságok

Az MLSZ vármegyei igazgatóságán elkészítették az egyes bajnoki osztályok sorsolását, amelyben ezúttal Piti Gergő, a Mórahalom sportigazgatója segített, ezáltal pedig ismertté váltak a vármegyei futball-ligák mezőnyei is. Az augusztus 16-17-i hétvégén kezdődik a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztály 2025–26-os szezonja, ezen a hétvégén az alsóbb osztályok résztvevőire kupamérkőzés vár majd. Az új idényben újoncként szerepelhet a két feljutó, a Csongrád és a SZEOL SC-FK Szeged, a két csapat éppen egymás ellen rajtol. Az előző évad ezüstérmese, a Sándorfalva egy hódmezővásárhelyi meccsel indítja az évet, míg a bronzérmes Algyő a Deszket fogadja.

A Tiszasziget és a Sándorfalva is idegenben kezdi a vármegyei futball új idényét. Fotó: Karnok Csaba

A vármegyei II. osztály szezonja augusztus 23-24-én kezdődik, a Domaszék és az Öttömös feljutott a harmadik ligából, és itt is a két újonc egymás elleni meccse szerepel a nyitóforduló programjában. A fentről érkező Balástya az UTC elleni hazai meccsel rajtol, míg bennmaradt a St. Mihály és a Csanytelek, így 14 csapattal zajlik majd a szezon. A III. osztály szintén augusztus 23-24-én rajtol, a Székkutas, a Mórahalom II. és az Üllés is feljutott a IV. osztályból, amely ebben a szezonban is két csoportban zajlik majd.

A vármegyei futball 1. fordulós párosításai:

Vármegyei I. osztály: Mórahalom–Tiszasziget, Csongrád-Draxi Gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged, Algyő–Deszk, Hódmezővásárhelyi FC II.–Sándorfalva, Bordány–Clean Star Complex-Kiskundorozsma, Szentesi Kinizsi–Makó FC

Vármegyei II. osztály: Röszke–Csanytelek, Tömörkény–Mindszent, Tiszasziget II.–Csengele, Balástya–UTC, Ásotthalom–Mártély, Öttömös–Domaszék, St. Mihály–Algyő II.

Vármegyei III. osztály: Zsombó–Kistelek, Földeák–Forráskút, Apátfalva–Üllés, Tápé–Kiszombor, Székkutas–Pusztamérges, Sándorfalva II.–Mórahalom II.

Hódmezővásárhelyi Tigrisek Utánpótlás Sport Alapítvány–Makó FC II.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport: Sándorfalva IV.–Ópusztaszer, Csanytelek II.–Szegedi Pázsit SE, Ruzsa–Tömörkény II., Zákányszék–Balástya II. A Kiskundorozsma II. szabadnapos.

Tisza-Maros csoport: Sándorfalva III.–Hódmezővásárhelyi Tigrisek Utánpótlás Sport Alapítvány, Csanádpalota–Kübekháza, SZVSE II.–Nagymágocs, Eperjes–Szegvár.