Az olimpiai bajnok után a világkupa-győztes már túl nagy falatnak bizonyult

A világ második legjobb női vízilabda-válogatottja továbbra is Magyarországé, miután az elődöntőben legyőzte az olimpiai bajnokot. Jó ezt leírni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a világbajnoki fináléban egy másik még jobb játékkal rukkolt elő, mint a mieink. 2024 után – akkor az amerikaiak 8–7-re nyertek – 2025-ben is vb-döntőt játszottunk. A görögök jelenleg mindenkinek előrébb járnak, hiszen az áprilisi világkupa után a vb-n is ők örülhettek. Kiemelendő viszont, hogy mindkét kiírásban Cseh Sándor tanítványai ellen játszottak. Két ezüstérem után a 2028-as olimpiai egyik főpróbáján 2027-ben Budapesten futhat neki ismét a magyar válogatott a világbajnokság megnyerésének.

Dömsödi Dalma (szemből) a világbajnoki fináléban a görögök ellen.

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Ami pedig a hölgyek fináléját illeti, egyik fél sem kezdett jól. Ez leginkább a támadásokra volt igaz, de amíg a magyaroknak semmi sem jött össze, addig a görögök azért olykor megtalálták a réseket a kezek között. A második negyed közepén már négy góllal (5–1) elléptek a görögök, ez a különbség pedig állandósult. A harmadik etap utolsó fél perceiben 9–6-nál támadtunk a még szorosabb állásért, egy rossz döntés után viszont a visszaúszó Gardát kiállították, Szanta pedig távolról megzörgette a hálót, 10–6. Ekkor már az amúgy remekül védő Neszmély is tehetetlen volt, az utolsó negyedben már csak az eredmény kozmetikázása sikerült. A torna legértékesebb játékosának Keszthelyi Ritát választották meg.

Szentesi ezüstérmes

A világbajnoki ezüstéremből Csongrád-Csanád vármegyébe is kerül, miután a magyar válogatott meghatározó centere, a szentesi születésű Dömsödi Dalma volt. Klubszinten a BVSC-t erősíti, de családjánál rendszerint megfordul szülővárosában. A Szentesi VK-hoz kötődik Rybanska Natasa is, aki 2016 és 2018 között a Kurca-partiaknál vízilabdázott.

Újabb világbajnoki finálé jön

Ma viszont ismét aranyéremért szoríthatunk, mivel a hölgyek mellett a magyar férfi vízilabda-válogatott is bejutott a világbajnoki döntőbe Szingapúrban. Manhercz Krisztiánék ellenfele a regnáló Európa-bajnok Spanyolország lesz 15.35-től (élő: M4 Sport). A világbajnoki címvédő horvátokat a negyeddöntőben 18–12-re győzték le, míg az elődöntőben az olimpiai bajnok szerbeket múlták felül 19–18-ra. A pontot az i-re az Európa-bajnok ellen tehetik fel…