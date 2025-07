Újabb szegedi vízilabdázó térhetett haza éremmel Európa-bajnokságról 

Utánpótlás szinten is sikeres időszakát éli a magyar vízilabda, leány és fiú válogatottjaink is több Európa-, illetve világbajnokságot nyertek az elmúlt években, valamint többször felállhattak a dobogóra. Ezeknek a sikeres nemzeti együtteseknek több szegedi és szentesi tagja is volt. Az elmúlt négy évben a Szegedi Vízipóló Suli hírnevét öregbítette többek mellett Lakatos Soma, Leinweber Olivér, Pörge Zsombor és Gedra Botond is Eb- és vb-érmekkel, hozzájuk csatlakozott most Erdős Brúnó az Európa-bajnoki ezüstéremmel.

Erdős Brúnó öröme az U16-os vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében Görögország ellen.

Fotó: European Aquatics / Forrás: a Magyar Vízilabda-szövetség Facebook-oldala

– Brúnó az egyik nagy tehetsége a szegedi vízilabdának – jegyezte meg érdeklődésünkre Juhász Zsolt, a Szegedi Vízilabda Egylet igazgatója. – Kiválóan védekezik, de remek keze is van. Éppen emiatt Szegeden nem csak bekkel, hanem a góllövésből is kiveszi a részét. A válogatottban a védekezés volt a fő feladata, de jól mutatja tehetségét, hogy hat gólt is szerzett a torna során – tette hozzá.

Fiú vízilabda, U16-os Európa-bajnokság, döntő: Olaszország–Magyarország 20–12. Elődöntő: Magyarország–Horvátország 16–14. Negyeddöntő: Görögország–Magyarország 9–13. Csoportmérkőzések: Magyarország–Georgia 14–4, Magyarország–Spanyolország 10–16, Magyarország–Szerbia 9–14, Magyarország–Törökország 17–10.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes U16-os fiú vízilabda-válogatott tagjai:

Czirok Márton, Erdős Brúnó, Fabinyi Huba, Gőgh Benedek, Kárász Buda, Király Csaba, Kormány Olivér, Ofner Ádám, Pintér Noah, Prinz Máté, Rácz Domonkos, Stogicza Levente, Szaka Olivér, Tidrenczel Olivér, Ujfalusi Krisztián.

– Az U16-os Eb nem szól sem többről, sem kevesebbről, minthogy fiatal, tehetséges pólósok elkezdjenek pallérozódni nemzetközi szinten is – és a cél csakis az lehet, hogy egyenként mindannyian jobb játékosokként jöjjenek haza, mint ahogyan elindultak. Hét meccsnyi tapasztalat alapján aligha kétséges: komoly fejlődési pályát futottak be a srácok. Jutalmuk most egy ezüstérem – gyerekes hiba lenne, ha ezt nem becsülnénk meg – emelte ki a torna legfőbb célját a Magyar Vízilabda-szövetség.