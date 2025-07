Gálameccs az olimpiai bajnok ellen, világbajnoki döntős a magyar válogatott

Lehengerlő játékkal jutott döntőbe a világbajnokságon a magyar női vízilabda-válogatott. 1–0-ra még az olimpiai bajnok spanyolok vezettek, ezt követően viszont egy hat–nullás sorozattal gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutás már egy félidő alatt Cseh Sándor csapata. Szilágyi még egészpályás gólt is dobott a kapujától távol lévő spanyol kapusnak. Neszmély Boglárka remekül védett, mint ahogyan a magyar blokkok is végig a helyükön voltak, így magabiztos sikert arattak Keszthelyi Ritáék.

A szentesi születésű Dömsödi Dalma (középen) fontos ítéletek kiharcolásával járult hozzá a magyar női vízilabda-válogatott világbajnoki döntőbe jutásához.

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Cseh Sándor: – A spanyol egy nagyon jó csapat, amely jelenleg átalakuláson megy keresztül főleg a parton és még ki kell alakulnia a stábbal az összhangnak. Ez az eredmény nem azt jelenti, hogy ennyivel jobbak vagyunk. A tét óriási dolgokra képes meccsen belül, a gólszerző csapatot az egekig emeli, az ellenfelet pedig a mélybe nyomja, erre éreztünk rá, én pedig annak vagyok a híve, hogy addig kell nyomni a gázpedált, amíg lehet. Nehéz most negatívumokat találni, de egy világverseny hajrája már nem is erről szól, hanem hogy önbizalommal telve készüljünk a következő mérkőzésre. Két nap múlva gyakorlatilag befejeződik az év, volt egy világkupa, amely egy remek szervezésű verseny volt, gyakorlatilag kicsiben egy világbajnokság, és ott, valamint most itt is mi játsszuk a görögökkel a döntőt, azaz ebben az időszakban erről a két válogatottról szóltak a viadalok. Ez egy hatalmas dicsőség nekünk.

Női vízilabda-világbajnokság, elődöntő:

Magyarország–Spanyolország 15–9 (6–2, 5–2, 3–2, 1–3)

A magyar gólszerzők: Szilágyi, Keszthelyi 3-3, Vályi, Leimeter 2-2, Varró, Rybanska, Faragó, Garda, Tiba 1-1.