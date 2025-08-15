augusztus 15., péntek

Labdarúgás

2 órája

Sokk Pakson, műteni kell Ádám Martint, több hónapig nem léphet pályára

A beavatkozás után hosszabb rehabilitáció vár a Paks forráskúti támadójára, így elképzelhető, hogy ebben az évben már nem léphet pályára. Ádám Martin úgy érezte, felépült, de terhelésre mégis fájdalom jelentkezett nála, így műteni kell a térdét. Felépülése akár öt hónapot is igénybe vehet.

Becsei Dávid

Július 28-án a Kisvárda elleni mérkőzés után már úgy nyilatkozott Ádám Martin, sérülése már a múlté. Kiderült, hogy nem, harmincöt perc után érezte, hogy továbbra sincs rendben a bal térdkalácsa alatt a patella. Elkerülhetetlenné vált a beavatkozást, műteni kell Ádám Martint.

Ádám Martint térdsérülés miatt műteni kell.
Ádám Martinra térdműtét miatt több hónapos rehabilitáció vár.
Fotó: Török János

– Az elmúlt két hónapban, úgy gondolom, mindent megtettünk azért, hogy jobban legyek. A végére már nem is voltak panaszaim, de sajnos a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben a bal térdkalácsom alatt a patellával, az úgynevezett ugrótérdemmel – emlékezett vissza a paksiak honlapján Ádám Martin. – Azonnal visszamentem az orvoshoz, aki közölte, hogy sajnos nincs más megoldás: meg kell műteni. Erre fog most sor kerülni. A felépülés várhatóan három–öt hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel az idei évben már nem lépek pályára, csak a tavaszi idényben – fogalmazott huszonnyolcszoros válogatott forráskúti csatár.

Ádám Martinra hosszabb rehabilitáció vár

A Paks tájékoztatása szerint a beavatkozás után a rehabilitáció több hónapot vesz igénybe, így Ádám Martin visszatérése a felépülés ütemétől függ.


 

