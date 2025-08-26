augusztus 26., kedd

Labdarúgás

Új szerepben tűnt fel Ádám Martin

Címkék#Ferencváros#Qarabag#Ádám Martin

Így még nem láthattuk. Ádám Martin egy egészen új oldaláról mutatkozott be, és kifejtette, mit vár a Ferencváros Bajnokok Ligája-párharcáról.

Vajgely Pál

Szerdán játssza az azeri Qarabag elleni párharc visszavágóját a Ferencváros, a magyar bajnok kétgólos hátrányban fut neki a Bajnokok Ligája-selejtező második mérkőzésének, amelyen nem kisebb lesz majd a tét, mint a főtáblás szereplés. A találkozó előtt az Azertag azeri hírügynökség a Paksi FC magyar válogatott támadóját, Ádám Martint kérdezte, hogy mondja el, mit vár az azerbajdzsáni találkozótól.

Ádám Martint egy azeri hírügynökség kérdezte a Fradi szerdai BL-meccse előtt. Fotó: Karnok Csaba

Ezt várja Ádám Martin a Fradi szerdai meccsétől

– Az első gól mindent eldönthet. Ha a Qarabag szerez vezetést, akkor szinte biztos, hogy minden eldől, de ha a Ferencváros talál be először, akkor újra nyílt lesz a párharc. Fontos lesz a türelem. A Fradinak támadnia kell majd, de közben nem adhat túl sok teret a védelemben, mert a Qarabag gyors és technikás támadói azonnal kihasználják a legkisebb hibát is. Ez óriási és nehéz feladat, de nem lehetetlen – mondta a szerdán 18.45-kor kezdődő találkozó kapcsán Ádám Martin, aki hozzátette: az odavágón Ötvös Bence sérülése megváltoztatta a játék képét, és bár az azeri csapat megérdemelt győzelemmel távozhatott a Grupama Arénából. 

A forráskúti támadó az azeri csapatról is beszélt a hírügynökségnek: mint kitért rá, szerinte a Qarabag újonnan érkező játékosai is minőséget képviselnek, és gyorsan beilleszkednek a csapatba.

– Szerintem ez a Qarabag legnagyobb előnye a Ferencvárossal szemben, mert a magyar klubnál szinte minden évben rengeteg változás van a keretben – tette hozzá Ádám Martin.

A szerdai találkozó végén kiderül, melyik csapat folytathatja majd a Bajnokok Ligája főtábláján, míg a párharc vesztese sem marad nemzetközi porond nélkül, hiszen az Európa liga főtábláján szerepelhet a folytatásban. 

 

