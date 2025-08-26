1 órája
Ádám Martin a kórházi ágyáról üzent
Tizenegy napja derült ki, hogy elkerülhetetlenné vált a műtét a forráskúti támadó számára. Ádám Martin egy makacs térdsérülés miatt már hosszabb idő óta rehabilitált, majd visszatért a pályára, de kiderült, a műtét elkerülhetetlen. Kedden kora délután már a kórházból tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán a 30 éves csatár a sikeres beavatkozásról.
Sikeres térdműtétet hajtottak végre Ádám Martinon.
Fotó: Karnok Csaba
– Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást, mostantól csak előre! – írta a Facebookon a képéhez Ádám Martin.
Műtét beavatkozása előtt vasárnap délután még a Forráskúti Falunapokon vett részt egy beszélgetésen Ádám Martin, amelyen a hallgatóság is kérdezhetett tőle, majd aláírásokat osztott és közös képek is készültek vele.
Ádám Martinra a térdműtétje után hosszabb rehabilitáció vár klubja korábbi közlése alapján.
Idén már nem léphet pályára valószínűleg Ádám Martin
– Az elmúlt két hónapban, úgy gondolom, mindent megtettünk azért, hogy jobban legyek. A végére már nem is voltak panaszaim, de sajnos a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben a bal térdkalácsom alatt a patellával, az úgynevezett ugrótérdemmel – emlékezett vissza a Paksi FC honlapján Ádám Martin. – Azonnal visszamentem az orvoshoz, aki közölte, hogy sajnos nincs más megoldás: meg kell műteni. Erre fog most sor kerülni. A felépülés várhatóan három–öt hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel az idei évben már nem lépek pályára, csak a tavaszi idényben – fogalmazott huszonnyolcszoros válogatott forráskúti csatár.