augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Ádám Martin a kórházi ágyáról üzent

Címkék#Paksi FC#Ádám Martin#térdműtét#labdarúgás

Tizenegy napja derült ki, hogy elkerülhetetlenné vált a műtét a forráskúti támadó számára. Ádám Martin egy makacs térdsérülés miatt már hosszabb idő óta rehabilitált, majd visszatért a pályára, de kiderült, a műtét elkerülhetetlen. Kedden kora délután már a kórházból tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán a 30 éves csatár a sikeres beavatkozásról.

Becsei Dávid
Ádám Martin a kórházi ágyáról üzent

Sikeres térdműtétet hajtottak végre Ádám Martinon.

Fotó: Karnok Csaba

– Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást, mostantól csak előre! – írta a Facebookon a képéhez Ádám Martin.

Ádám Martin bal térdét meg kellett műteni.
Ádám Martin a beavatkozás után kórházi ágyáról posztolt.
Forrás: Ádám Martin Facebook-oldala

Műtét beavatkozása előtt vasárnap délután még a Forráskúti Falunapokon vett részt egy beszélgetésen Ádám Martin, amelyen a hallgatóság is kérdezhetett tőle, majd aláírásokat osztott és közös képek is készültek vele.

Ádám Martinra a térdműtétje után hosszabb rehabilitáció vár klubja korábbi közlése alapján.

Idén már nem léphet pályára valószínűleg Ádám Martin

– Az elmúlt két hónapban, úgy gondolom, mindent megtettünk azért, hogy jobban legyek. A végére már nem is voltak panaszaim, de sajnos a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben a bal térdkalácsom alatt a patellával, az úgynevezett ugrótérdemmel – emlékezett vissza a Paksi FC honlapján Ádám Martin. – Azonnal visszamentem az orvoshoz, aki közölte, hogy sajnos nincs más megoldás: meg kell műteni. Erre fog most sor kerülni. A felépülés várhatóan három–öt hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel az idei évben már nem lépek pályára, csak a tavaszi idényben – fogalmazott huszonnyolcszoros válogatott forráskúti csatár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu