Ádám Martin a kórházi ágyáról üzent

– Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást, mostantól csak előre! – írta a Facebookon a képéhez Ádám Martin.

Ádám Martin a beavatkozás után kórházi ágyáról posztolt.

Forrás: Ádám Martin Facebook-oldala

Műtét beavatkozása előtt vasárnap délután még a Forráskúti Falunapokon vett részt egy beszélgetésen Ádám Martin, amelyen a hallgatóság is kérdezhetett tőle, majd aláírásokat osztott és közös képek is készültek vele.

Ádám Martinra a térdműtétje után hosszabb rehabilitáció vár klubja korábbi közlése alapján.

Idén már nem léphet pályára valószínűleg Ádám Martin

– Az elmúlt két hónapban, úgy gondolom, mindent megtettünk azért, hogy jobban legyek. A végére már nem is voltak panaszaim, de sajnos a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben a bal térdkalácsom alatt a patellával, az úgynevezett ugrótérdemmel – emlékezett vissza a Paksi FC honlapján Ádám Martin. – Azonnal visszamentem az orvoshoz, aki közölte, hogy sajnos nincs más megoldás: meg kell műteni. Erre fog most sor kerülni. A felépülés várhatóan három–öt hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel az idei évben már nem lépek pályára, csak a tavaszi idényben – fogalmazott huszonnyolcszoros válogatott forráskúti csatár.