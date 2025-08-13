augusztus 14., csütörtök

Férfi vízilabda OB I.

11 órája

Nagy visszatérőt jelentett be első érkezőként a Metalcom Szentes

Címkék#Kaposvár#Metalcom Szentes#Pellei Frank#Szentesi Vízilabda Klub#vízilabda

Bejelentette első nyári érkezőjét a férfi vízilabda OB I. legutóbbi kilencedik helyezett csapata. Fontos átigazolás nyitányként, Pellei Frank három év után visszatér Kaposvárról a Metalcom Szenteshez.

Becsei Dávid
Nagy visszatérőt jelentett be első érkezőként a Metalcom Szentes

Pellei Frank három szezon után tér vissza Kaposvárról Szentesre.

Fotó: Muzslay Péter

Azt már májusban megírtuk a 2024–2025-ös szezon végeztével, hogy a 2025–2026-os idénytől Somogyi Balázs lesz a Metalcom Szentes férfi vízilabda OB I.-ben szereplő csapatának a vezetőedzője. Kis Gábor másfél idény után visszalépett eredeti pozíciójába, és ismét szakmai igazgatóként ténykedik a Kurca-parti klubnál, amely most bejelentette első átigazolását az új idény előtt.

Bejelentette első nyári átigazolását a Metalcom Szentes.
Az átigazolási időszak első érkezője Pellei (a labdával) Szentesen.
Fotó: Karnok Csaba

Három év után hazatér Pellei Frank. A 29 éves játékos Szentesen született, 2022 nyaráig pedig testvérével, Pellei Kristóffal együtt erősítette többek mellett a Kurca-partiakat, míg korábban édesapjuk, Pellei Csaba volt az együttes vezetőedzője.

Kemény szakmai munka Szentesen

– Elsősorban az a kemény szakmai munka, mely az utóbbi időszakban jellemzi a Szentesi Vízilabda Klubot, és melynek alapjait Kis Gábor, Somogyi Balázs és Vörös Viktor fektetett le. Úgy látom, egy nagyon pozitív irányt vett a klub, ami már a tavalyi szezonban is látszódott. Másrészről a csapat összetételét is említeném, a csapattársakat, akik nagyon szimpatikusak, és öröm számomra, hogy velük vízilabdázhatok. És harmadrészről pedig nem mehetek el szó nélkül a családom mellett sem – indokolta meg visszatérésének okát a klubhonlapon Pellei Frank. A bekk játékos nem titkolt célja, hogy vezéregyénisége legyen a Szentesnek.

Átigazolás: távozó a Vasashoz

Ami a távozókat illeti, Csorba Tamás a bajnoki és kupaezüstérmes Vasashoz igazolt, de nem Szentesen folytatja a pályafutását a hírek szerint Kovács Barnabás kapus sem.

A férfi vízilabda OB I. első fordulójában szeptember hatodikán 18 órától a Metalcom Szentes a Semmelweis-OSC-t látja vendégül a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában. Érdekesség, hogy a BENU Magyar Kupában is egy csoportba kerültek a Kurca-partiak az OSC-vel, a trió harmadik résztvevője pedig a Debrecen lesz. A csoportmeccsek házigazdája a Metalcom lesz augusztus 29-én.

 

