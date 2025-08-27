augusztus 27., szerda

Labdarúgás

2 órája

Már csak napok maradtak az átigazolási időszakból, de mutatjuk, még kik nem keltek el

Címkék#átigazolás#Sipos Zoltán#labdarúgás

Jön az utolsó néhány nap. Az átigazolási időszak végéhez közeledve van néhány Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgó, aki még szabadon igazolható.

Munkatársunktól

Bár a különböző labdarúgó-bajnokságok már javában tartanak, a csapatok keretei még bőven változhatnak, hiszen az átigazolási időszak még nem ért véget. Így változott például a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kerete is, amelytől Haris Attila Kecskemétre szerződött, míg Vágó Levente ellentétes utat bejárva hazatért, és a szegedieknél folytatja. A transzferablak a legtöbb országban szeptember 1-jén zárul, ám ez az időpont nemzetenként eltérhet: Magyarországon például hivatalosan szeptember 3-án zárul a nyári átigazolási időszak, azaz még egy héten keresztül van mód a keretek változtatására. Több olyan vármegyei kötődésű labdarúgó van, aki jelenleg még szabadon igazolhatóként várhatja a következő napokat. A kisteleki Zsótér Donát az előző idény végeztével távozott a Kecskeméttől, azóta pedig nincs csapata: a 29 éves 2016-ban augusztus utolsó napjaiban került a Honvédhoz, míg két éve augusztus közepén szerződtette őt a Kecskemét. Zsótér következő klubja kapcsán korábban a Kisvárdáról lehetett hallani.

Zsótér Donát karrierjében is hozhat változást az átigazolási időszak hajrája. Fotó: Török Attila
Zsótér Donát karrierjében is hozhat változást az átigazolási időszak hajrája. Fotó: Török Attila

Szeptember 3-án zárul az átigazolási időszak

A hódmezővásárhelyi Sipos Zoltán a keretszűkítés áldozata lett az NB II.-be feljutott Tiszakécskének. A 24 éves játékos az előző, feljutással végződő szezonban 12 gólt szerzett az NB III.-as bajnokikon, azonban a másodosztály újonca az edzőtábor végeztével szűkítette keretét, így távozott a csapattól Sipos Zoltán is, akinek azóta nincs meg új csapata.

Korábbi sajtóhírek arról szóltak, hogy a Szeged-Csanád GA csaphat le Holender Filipre: a 16-szoros válogatott játékos továbbra is szabadon szerződtethető, egy hónappal ezelőtt a Sportalnak adott interjújában úgy fogalmazott, nem keresték őt a szegediektől.

Hogy hogy alakul a jövő, az persze kérdéses, mindenesetre szeptember 3-át követően csak a szabadon igazolható labdarúgók közül szerződtethetnek valakit a klubok.

