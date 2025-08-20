Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Andróczki Máté emlékmérkőzést

A kiskunhalasi Szilády-RFC-re épülő Bács-Kiskun vármegyei U19-es labdarúgó-válogatott 4–0-s első félidő után 7–1-re győzte le a Csongrád-Csanád vármegyei korosztályos csapatot. A mérkőzést az autóbalesetben elhunyt Andróczki Máté emlékére rendezték meg ezúttal Tompán, immár nyolcadik alkalommal. A csongrád-csanádiak gólját egy szabadrúgás utáni beadásból Baranyi Ádám fejelte.

Az autóbalesetben elhunyt Andróczki Máté emlékére nyolcadik alkalommal találkozott a két vármegye U19-es válogatottja.

Fotó: Gémes Sándor– illusztráció

A mérkőzést megelőzően a pálya mellett kialakított emlékhelynél a csapatok megemlékeztek a 19 évesen elhunyt Mátéról. A találkozót a helyszínen tekintette meg az Andróczki család is, majd a két csapat közösen megebédelt, a csapatvezetők és az edzők pedig a baleset helyszínén megkoszorúzták az emlékművet.

Bács-Kiskun vármegye U19–Csongrád-Csanád vármegye U19 7–1 (4–0)

Labdarúgás, Andróczki Máté emlékmérkőzés. Tompa.

A csongrád-csanádi gólszerző: Baranyi Ádám.

A Csongrád-Csanád vármegyei U19-es válogatott játékoskerete:

Kapusok: Péczeli Zalán (UTC), Balogh Márk (Bordány). Mezőnyjátékosok: Gyüre Gábor, Melega Noel, Samu Roland, Tielesch Gergő (mindenki Sándorfalva), Szécsényi Árpád (Csengele), Plugor Zsombor, Skridank Sebestyén (mindenki UTC), Kajcic Gergő, Mándoki Barnabás (mindenki St. Mihály), Szép Zétény, Komjáti Dániel, Kiss Tamás (mindenki Kiskundorozsma), Baranyi Ádám (Bordány), Geiger Tibor, Mikos Csanád, Kecskés Áron (mindenki Deszk). Edző: Kun-Szabó Tibor. Segédedző: Kócsó Dániel. Csapatvezető: Nógrádi Tibor.